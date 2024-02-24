في ذكرى ميلاده.. تعرف على زيجات محمود الجندي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم السبت 24 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود الجندي، الذي بدأ عشقه للفن عندما كان تلميذا في مدرسة أبو المطامير الابتدائية، شارك في أفلام ومسلسلات ومسرحيات عديدة، كان يتميز الجندى بصوته العذب الجميل وقدمبه العديد من التترات فى الأعمال الفنية المختلفة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية زيجات محمود الجندي..

زيجات محمود الجندي

تزوج الفنان القدير محمود الجندي في بداية حياته من السيدة ضحى حسن التي أنجب منها ثلاثة بنات وولد هو المخرج أحمد الجندي، واستمر زواجهما حتى لقيت حتفها عام 2001م إثر اندلاع حريق في منزلهما، وكان يجمع بينها وبين زوجته الثانية "أم مريم"، وفي عام 2003م تزوج الجندي من الفنانة عبلة كامل ولكن انتهى زواجهما بالانفصال، ليتزوج بعد ذلك من الزوجة الرابعة "هيام" وهي ابنة الفنان جمال إسماعيل.

أشهر افلام محمود الجندي

أشهر أفلامه: "ليلة البيبي دول، واحد من الناس، خارج علي القانون، جزيرة الشيطان، كباريه، علي جنب يا اسطي، الغريب، التوت والنبوت، غريب في الميناء، طعمية بالشطة، صراع الحسناوات، غلط البنات، الحب والرعب، شمس الزناتي، المشاغبات في السجن، ناجي العلي، شياطين المدينة، المرشد، وضاع الطريق، تحدي الاشرار، المليونير الصعلوك، موعد مع الذئاب، احلى من الشرف مفيش، عائلة الفك المفترس، جيران الهنا، ميعاد مع سوسو، أحلام العبيط، اللعب مع الكبار، المطلقات والذئاب، شفيقة ومتولي، سمير وشهير وبهير، وقلب الليل".

رحلة محمود الجندي مع الإلحاد

قال الجندي في تصريحات تلفزيونية إنه أصيب بالغرور، وخلال فترة تمرده اتجه للتفكير العلمي المادي، نظرًا لأن الخطاب الديني في هذه الفترة لم يكن مقنعًا، على حد قوله، كما أنه اتجه إلى ربط كل الحقائق بالعلم بعيدًا عن الدين، لأنه يجد كلام الملحدين أكثر اتساقا مع العصر الحالي، وظل الفنان الراحل لفترة كبيرة يقرأ في عدد من الكتب التي انتشرت في فترة بين الشباب، كما أكد أنه مر بمرحلة سماها "المراهقة الفكرية"، وفيها أصبح مؤمنا بفكرة عدم وجود الله، التي كانت "موضة" وقتها- حسب قوله، وامتلأت مكتبة الجندي الخاصة بمنزله، بالكتب والصحف التي تحدثت عن أعماله، وخلال نشوب الحريق وجد أن الجزء الذي يحترق بشدة هو الجزء الخاص بكتب الإلحاد: "عندها جاءتني شرارة في عقلي نبهتني لما حدث".

أشهر مواويل محمود الجندى

قدم محمود الجندي مسرحية "عشان خاطر عيونك"، مع فؤاد المهندس وشريهان في عام 1987، وتحكي المسرحية عن رجل محترم يعمل معلم في مدرسة يجد نفسه مضطرا لإدارة "ملهى ليلي"، وذلك بعد وفاة أخيه، تعتبر من أشهر المسرحيات التي شارك فيها الجندي، والتي أنتجت في عام 1979، وهي من بطولة الراحل فؤاد المهندس، وشويكار، ايضا شارك في مسرحية كوميدية تم عرضها عام 1995، من بطولته وإسعاد يونس، وصلاح السعدني، وهالة فاخر، وأشرف عبدالباقي، شارك في مسلسل "أبو العلا البشري"، هي رائعة الراحل أسامة أنور عكاشة.