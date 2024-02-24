نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة فتحي غانم.. تعرف على أعماله الروائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف مثل هذا اليوم ذكرى وفاة الروائي والأديب الكبير فتحي غانم،الذى أبدع بكتابة العديد من الروايات التي احتلت مكانة كبرى ولفتت الأنظار إليه كما تحول بعض منها إلى أعمال درامية ومنها روايته الأشهر الجبل، واشتهر بميوله إلى العزلة، والهدوء المستمر، حتى رحيله.









ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز أعمال الكاتب فتحي غانم





أعمال فتحي غانم الروائية





تعد رواية "الرجل الذى فقد ظله" للروائى المصرى الراحل فتحى غانم، أيقونته الأدبية الخالدة، وأحد أهم أعماله على الإطلاق، إذ اعتمدالروائى فى روايته على تقنية رواية متعددة الأصوات، وقد تحولت إلى فيلم يحمل نفس الاسم الرجل الذى فقد ظله عام 1968 من بطولة كمال الشناوى ويوسف شعبان.









"تلك الأيام"

رواية "تلك الأيام" تروى أزمة كاتب ومؤرخ وأستاذ جامعى مرموق يشعر أنه فقد شجاعته وقدرته على قول الحق ويشعر بالخزى فى عيونزوجته الشابة زينب التى كانت طالبة لديه، ويعكس هذا القلق "الوجودي" الذى يعانى منه الدكتور سالم عبيد حالة كثير من المثقفين فى تلكالفترة التى أعقبت فشل مشروع الوحدة وصعود الديكتاتورية وارهاصات الهزيمة القادمة، وهى نفس الفترة تقريبا التى كتب خلالها نجيبمحفوظ روايات "اللص والكلاب" ( 1961) و"السمان والخريف" (1962) و"الشحاذ" (1964) كما أن فتحى غانم كان قد سبق "تلكالأيام" ب "الرجل الذى فقد ظله" عام 1961.





الأفيال





رواية "الأفيال" وقع اختيارها كواحدة من ضمن أفضل مائة رواية عربية، الرواية تقدم تجربة كاتب سيناريو تلفزيونى، ترصد الرواية بدايةظهور الحركات الإرهابية القائمة على رفض المجتمع. تتمحور هذه الرواية حول أحد الأشخاص "يوسف" وعن علاقته بنفسه أولًا وعلاقته بمنحوله فى محور حياته ثانيًا. حيث أنه دمر حياته وحياة من حوله نتيجة اضطرابات نفسية.





الجبل





رواية "الجبل" تدور أحداث هذه الرواية حول مقاومة شرسة من قبل سكان الجبل للنزول وسكن القرية النموذجية، فبالنسبة لهم، المساكنالجديدة ستقطع "رزقهم" وستزيد من صعوبات حياتهم، وهذه الرؤية ربما لم يفهمها المعمارى ولم يستطع أن يفهمها المسئولون، لكن الكاتبحاول أن ينقلها على لسان البسطاء الذين يرون فى المسكن شيئًا آخر غير الذى يراه المصمم أو المسئول، ببساطه، لقد كانوا مُصِرِّين علىالعيش كما يريدون هم، لا كما يراد لهم، وهو الأمر الذى تُعانى منه كل مشاريع إسكان الفقراء، فى جميع أنحاء العالم.





زينب والعرش





رواية "زينب والعرش" رواية ملحمية عن الصحافة والثورة والرقيب العسكرى والنفس البشرية والإنسان، تعرف حكايات وتفاصيل عن زينبويوسف وعبد الهادى وخديجة وحسن ودياب ومدحت وعم صالح فلا تعرف هل تتعاطف معهم أم تكرههم هنا البطل هو الإنسان بضعفه وقوتهبصلاحه وخطأه البطل الإنسان حيث الرمادى هو سيد الموقف ليس الأبيض والأسود.





بنت من شبرا





تدور رواية "بنت من شبرا" عن قصة فتاة عاشت فى الثلاثينيات من القرن العشرين بأوهام أنها إيطالية وليست مصرية، وأنها ابنة المجدالذى سيحققه موسولينى ديكتاتور روما عندما تغزوا جيوشه مصر، كانت بنت شبرا ابنة حلاق السراى الملكية لاترضى بأقل من عرش ملك.





قط وفار فى قطار

فى رواية "قط وفار فى قطار" يدخل الكاتب عالم الشطرنج، باعتبار أن الحياة لعبة شطرنج كبرى قطعها هى المال والسياسة والحب.. انهارواية مليئة بالاثارة.

حكاية تو

وجاء على غلاف الرواية: "وعدت أنظر فى اتجاه "تو" وفى صدرى مشاعر مختلفة من الفضول والحذر، وأنا أحاول أن أجد فى مظهره ماينبئنى عن حقيقة مخبه، وأن كنت أعلم أن مثل هذه المحاولة ميئوس منها، وجعلت أفكر فى هذا الوضع الشاذ الذى يتعرض إليه " تو" ويقبله،فها هو يبدو، أو يتظاهر، وكأنه أحد الأعضاء، وها هو يختلط بالشبان الذين هم من طبقة اجتماعية أخرى غير طبقته، ومع ذلك فالجميعيعرفون حقيقة وضعه.



