نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع علم فلسطين.. تفاصيل حفل عاصي الحلاني في باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الفنان عاصي الحلاني، حفلا غنائيا ساهرا له ليلة أمس، الجمعة 23 فبراير، في العاصمة الفرنسية باريس على مسرح LE DOME DE PARIS، بحضور جماهيري كبير، وقدم الحلاني خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها «يا بلدنا يا زينة البلاد»، وحرص على رفع العلم اللبناني خلال الحفل.

أحدث أعمال عاصي الحلاني

ومن ناحية اخري، كان الفنان عاصي الحلاني طرح أحدث كليباته الغنائية “عمرها الخيانة”، حيث نشر الحساب الرسمي لروتانا مزيكا على موقع “إنستجرام”، مقطعا من الفيديو كليب، الأغنية من كلمات علي المولى، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، والكليب من إخراج عادل سرحان.

كلمات اغنية عمرها الخيانة

بدك تغلط بضمير مرتاح

غير اسم الخطايا

اعطي للكذبة الوان

والمهم النوايا

سمي الخيانة تعويض نقص

وقسوة قلبك عزة نفس

ما الدنيا لعبة اسامي

ما الدنيا لعبة اسامي

عمرا الخيانة ما كانت غلطة

طول عمرا الخيانة قرار

اسهل شغلة بهيدي الدني

نغلط ونلاقي اعذار

صعبة لما يبكي عينك

اكتر حدا ضحكا

اكتر حدا فاهم روحك

واحاسيسك حركا

احسن ما تغلط بحق حبيبك

قلو انو ما بدك ياه

يعني كل شي نهايتو

غلط من الأول بلاه

اخر اعمال النجم اللبناني عاصي الحلاني

والجدير بالذكر ان اخر اعمال النجم اللبناني عاصي الحلاني هو احياء مؤخرا حفلًا غنائيا كبيرا في دار الأوبرا السلطانيّة في العاصمة مسقط خلال الفترة الماضية، وقدم الحلاني خلال الحفل نخبة من أهم وأشهر أغنياته منها “بحبك وبغار، وأنا مارق مريت، ومالي صبر، ويا طير”، حيث بدا تفاعل الجمهور واضحًا وهو يردّد مع الحلاني أغنياته الشهيرة.

اخر البومات عاصي الحلاني

أطلق ألبومه الجديد «تعرف شنو احبك» مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب” وعدد من المنصات السمعية من أيام، يتضمن الألبوم ثماني أغنيات وهي “ريحة عطر، وعمر الخيانة، وطل الملك، وتعرف شنو أحبك، وففتي ففتي، ومشيا بتلع، وملهوف عليك، ويلي جبينك ضاوى”، كما انضم الوليد الحلاني إلى المسرح مع والده عاصي الحلاني خلال الحفل، وقدما سويًا وصلة غنائية لأغنية «مالي صبر» التي ألهبت حماس الحضور.