كواليس "كوبرا".. منة فضالي مع المخرج أحمد شفيق

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة منة فضالي تصوير دورها في مسلسل "كوبرا" للفنان محمد إمام، حيث يتواجد الأبطال في مدينة رأس البر لتصوير بعض المشاهد هناك، ونشرت فضالي صورا مع مخرج العمل المخرج أحمد شفيق عبر حسابها على إنستجرام وعبرت عن سعادتها بتعاونها معه.

كواليس مسلسل "كوبرا"

وعلقت منة فضالي علي الصور: "الأستاذ أحمد شفيق عشرة عمر كتير جدا صاحب جدع كل الناس بتحبو عامل شغل ومجهود كبير جدا في التصوير بجد مبسوطة من قلبي إني معاك في المسلسل، عن مخرج كوبرا اتحدث حتتفرجو علي حاجة حلوة إن شاءالله دعواتكم كوبرا رمضان 2024 إن شاء الله".

قصة مسلسل "كوبرا"

تدور أحداث مسلسل كوبرا للفنان محمد إمام في إطار الدراما الشعبية، حيث يؤدي دور صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر

أبطال مسلسل "كوبرا"

مسلسل "كوبرا" يشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف، والمسلسل تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج شركة صدف SADAF.

منة فضالي من برومو مسلسل كوبرا

ويعود محمد إمام إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين، بعد آخر أعماله في الموسم الرمضاني "النمر"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2021، وشارك فى بطولته هنا الزاهد محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل، مؤمن نور، أحمد عبد الله محمود، وإخراج شيرين عادل.

برومو مسلسل "كوبرا"

وبمجرد طرح برومو المسلسل على حسابه الخاص بموقع «إنستحرام» ربط الجمهور بين الشخصية التي يقدمها محمد إمام، وبين شخصية الدجال التي قدمها الفنان الراحل أحمد زكي في فيلمه الشهير «البيضة والحجر»؛ حيث يظهر إمام في بعض المشاهد متقمصًا دور الدجال الذي يعالج من يمسه الجن ولكن بطريقة كوميدية لا تخلو من الأكشن.