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أحمد جودة - القاهرة - مسلسلات شهر رمضان السعودية 1445-2024.. مسلسل خيوط المعازيب قصته وموعد عرضه والقنوات الناقلة، يتساءل عشاق الدراما العربية والسعودية، عن قصة وأبطال مسلسل خيوط المعازيب في رمضان 2024، وهو مسلسل درامي سعودي يبرز تنوع المجتمع العربي من خلال تناول شخصيات متنوعة من حيث العمر، الطبقة الاجتماعية، والخلفية الثقافية، مع التركيز على قضايا اجتماعية هامة وتعكس التحولات الاجتماعية في المجتمع العربي.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي، التفاصيل الكاملة لمسلسل خيوط المعازيب، وهو من بطولة عبدالمحسن النمر، إبراهيم الحساوي،ريم أرحمة، فيصل الدوخي، عبدالله الجريان، راشد الورثان.



قصة مسلسل خيوط المعازيب دراما رمضان 2024

ويسلط مسلسل خيوط المعازيب الضوء على حرفة صناعة البشت الحساوي.

كشف الفنان عبدالمحسن النمر، عن سبب غريب وراء استبعاد فنانات شهيرات من المشاركة بمسلسل "خيوط المعازيب".

وقال النمر خلال لقائه في برنامج "هذا مكانك": في ممثلات مهمين بس مانقدر نشغلهم في مسلسل في زمن الستينات بسبب الفيلر، لأن مو معقول أعتبر كل خط تجاعيد في وجه الممثلة (كريديت).

تدور قصة مسلسل خيوط المعازيب في إطار درامي تاريخي يتحدث عن مهنة حياكة البشوت، وهي إحدى المهن التي كانت منتشرة بشكل كبير في منطقة الأحساء حيث كانت هذه المهنة مؤثرة على الحياة الاجتماعية والإقتصادية للناس، كما يصور لنا هذا العمل حياة الآباء والأجداد الأسرية والعملية وعلاقة الناس ببعضها بالإضافة إلى علاقة أرباب العمل مع المعازيب أو العمال في وقتها.

أبطال مسلسل خيوط المعازيب