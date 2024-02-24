انت الأن تتابع خبر سعر بالطو هيفاء وهبي .. مش هتتخيل بكام ولا يجيب ايه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة هيفاء وهبي، حالة من الجدة مستخدمي السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت الموافق 24 فبراير الجاري، في أحدث ظهور لها.

وشاركت هيفاء وهبي بمشاركة مجموعة من الصور الجديدة لها على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام ، حيث ظهرت بنطلون جينز فاتح مع تي شيرت باللون الأبيض ونسقت معهما بالطو باللون البيج.ما عكس أنوثتها وأبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

سعر بالطو هيفاء وهبي