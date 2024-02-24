في ذكرى وفاة ملك المونولوج.. ما لا تعرفه عن عزيز عثمان

القاهرة - محمد ابراهيم - صادف اليوم ذكرى وفاة ملك المونولوج والذي اشتهر بالأدوار الكوميدية أيضًا وهو الفنان عزيز عثمان الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 24 فبراير 1955.

من هو عزيز عثمان؟

عزيز عثمان هو ممثل ومطرب ولد في 23 يناير 1893 وتوفي في 24 فبراير 1955.

ولد عزيز عثمان لعائلة فنية، فهو ابن الموسيقار القديم محمد عثمان كما أن ابنة أخيه "عايدة عثمان" شاركت في بطولة ثلاثة أفلام في العام 1954 فقط، واشتغل في فرقة بديعة مصابني، واشتهر بأغانيه الساخرة

أشهر أغانيه «بطلوا ده واسمعوا ده الغراب يا وقعة سودة جوزوه أحلى يمامة» في فيلم لعبة الست.

أول أفلامه كان عام 1946 في فيلم «لعبة الست» مع نجيب الريحاني وتحية كاريوكا وماري منيب وعبد الفتاح القصري.

الحياة الشخصية

في أوائل الخمسينات تزوج عزيز عثمان من الفنانة ليلى فوزي ولكن لم تستمر حياتهما الزوجية طويل فقد تطلقا بعد نحو عامين من زواجهم.

المسيرة المهنية



بدأ عزيز عثمان مشواره السينمائي في العام 1946 في فيلم "لعبة الست" مع نجيب الريحاني وتحية كاريوكا وماري منيب وعبدالفتاح القصري والعام 1947 "الستات عفاريت" مع ليلى فوزي وإسماعيل يس و"بنت المعلم" مع هاجر حمدي وسعاد مكاوي ومحمود شكوكو و"جوز الاثنين" مع ليلي فوزي ويحي شاهين وحسن فايق والعام 1948 "الهوى والشباب" مع ليلى مراد وأنور وجدي و"عنبر" مع ليلى مراد وأنور وجدي

وعام 1949 "نص الليل" مع كاميليا وكارم محمود وهدى شمس الدين و"بنت باريس" ومحمد الكحلاوي وعلي الكسار و"ساعة لقلبك" مع شادية وكمال الشناوي و"حلاوة" مع ليلى فوزي وكمال الشناوي

وعام 1950 أفراح "مع نور الهدى ومحمود ذو الفقار وليلى فوزي و"ست الحسن" مع ليلى فوزي وكمال الشناوي وهدى سلطان و"آخر كذبة" مع فريد الأطرش وسامية جمال وكاميليا و"مكتب الغرام" مع هدى شمس الدين ومحمد أمين و"أيام شبابي" مع شادية وتحية كاريوكا وكمال الشناوي والعام 1951 و"سماعة التليفون" مع عماد حمدي وشادية ولولا صدقي و"شباك حبيبي" مع نور الهدى وكمال الشناوي وماري منيب و"خبز أبيض" مع ليلى فوزي وكارم محمود وسعاد مكاوي و"ما تقولش لحد" مع نور الهدى وسامية جمال وفريد الأطرش و"حبيبتي سوسو" مع ليلى فوزي وحسن سرحان وسليمان نجيب و"مشغول بغيري" مع ليلى فوزي وعماد حمدي وشادية والعام 1952 "غلطة حبيبي" مع شادية وعمر الشريف و"المنتصر" مع تحية كاريوكا ورشدي أباظة وإسماعيل يس و"على كيفك" مع ليلى فوزي ومحسن سرحان وتحية كاريوكا والعام 1953 "المستهترة" مع أميرة وشكري سرحان ولولا صدقي و"المرأة كل شيء" مع ليلى فوزي وتحية كاريوكا ومحسن سرحان و"أنا ذنبي إيه" مع ليلى فوزي وتحية كاريوكا ومحسن سرحان و"ابن للايجار" مع ليلى فوزي ومحمد فوزي وتحية كاريوكا و"لسانك حصانك" مع شادية وكارم محمود وفريد شوقي والعام 1954 "يا ظالمني" مع صباح وحسين صدقي ومحمود المليجي وقد كان هذا الفيلم آخر أفلامه على شاشة السينما المصرية.

وشارك عزيز عثمان الفنانة ليلى فوزي في بطولة 13 فيلما "والفنانة ليلة مراد فيلمين والفنانة شادية خمسة أفلام والفنانة تحية كاريوكا سبعة أفلام والفنانة نور الهدى فيلمًا واحدًا والفنانة صباح فيلمًا واحدًا كما شارك معظم مطربي جيله في بطولة أفلامهم مثل فريد الأطرش ومحمد فوزي ومحمد أمين ومحمد الكحلاوي وكارم محمود.