نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد زاهر يشارك صور جديدة من كواليس "محارب".. رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان أحمد زاهر متابعيه مجموعة من الصور من كواليس تصوير مسلسل "محارب"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق أحمد زاهر على الصور قائلًا: "كواليس مسلسل محارب رمضان 2024 حسن الرداد ومخرجتي الجميلة شيرين عادل، والمؤلف الجامدمحمد سيد بشير والمحارب الكبير أحمد السبكي والعسل محمود الليثي والقمر ملك أحمد زاهر يارب التوفيق من عندك".





أحداث مسلسل محارب



ويدور أحداث مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش معأسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب



والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر،سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرومحمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.





أحدث أعمال أحمد زاهر

كما يشارك أحمد زاهر في الموسم الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل نعمة الأفوكاتو ويتكون من 15 حلقة، ووضع الملحن هيثم نبيلالموسيقى التصويرية له.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي وتجسد خلاله مي عمر شخصية محامية تدعى (نعمة سعيد أبو علب) المحامية بالاستئنافالعالي ومجلس الدولة، وتتعرض للعديد من المواقف والأحداث الصعبة بحكم عملها.





أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

يشارك في بطولة نعمة الأفوكاتو بجانب مي عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس،عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، ومن المقرر أن يجمع العمل عددا من ضيوف الشرف،والمسلسل تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال أحمد زاهر

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر هو مشاركته في، مسلسل البرنس بطولة الفنان محمد رمضان، وضم مسلسل البرنس، في بطولتهمجموعة من الفنانين، نور اللبنانية، دنيا عبدالعزيز، أحمد داش، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.















