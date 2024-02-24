نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات شهر رمضان السعودية 1445-2024.. مسلسل شباب البومب 12 قصته وموعد عرضه والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلسلات شهر رمضان السعودية 1445-2024.. مسلسل شباب البومب 12 قصته وموعد عرضه والقنوات الناقلة، حالة من التشويق الكبير يبنشرها فيصل العيسى ومحمد الدوسري عبر بث برومو مسلسل شباب البومب 12، حيث تم طرح البرومو الرسمي للمسلسل.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لمسلسل شباب البومب 12، الذي ينتظره الكثير من عشاق الدراما لعربية بخاصة السعودية، حيث تحتل مسلسلات شهر رمضان في المملكة العربية السعودية مكانة خاصة في قلوب المشاهدين، حيث تمثل جزءًا لا يتجزأ من تقاليد وثقافة البلاد.

موعد طرح برومو مسلسل "شباب البومب 12"

وشارك حساب المسلسل على فيسبوك فيديو لـ فيصل العيسى سأل فيه الجمهور عن رأيهم ببوستر العمل الرسمي الذي طرح اليوم، وبعدها ظهر برفقة محمد وتحدثا عن أن البرومو قوي جدا وأضاف فيصل:"ترى كثير يسألون متى البرومو انشالله بكرا"، ليجيبه محمد "أنا شفته البرومو حلو، ليستكمل فيصل كلامه قائلًا أن البرومو في الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية غدًا الثلاثاء، وقالا بأن البرومو حريقة وبإذن الله عمل قوي".



الجمهور بانتظار شباب البومب 12 ضمن مسلسلات رمضان 2024

لطالما شكّل العمل حالة خاصة عند الشباب السعودي والعربي بشكل عام منذ عام 2012 وبالرغم من مواجهته بعض التحديات والانتقادات إلا أن ذلك انعكس على المسلسل بالتطور بشكل لافت على مر السنين، ويبقى من الأعمال التي حققت أرقام قياسية ضمن المسلسلات السعودية والخليجية عامةً.

مسلسلات رمضان 2024..قصة مسلسل شباب البومب 12

العام الماضي في النسخة 11، لاحظنا التوجه للقضايا بطريقة مبتكرة بالفعل كما صرح فيصل لـETبالعربي وقتها. وكان هناك تغيير لافت في التصوير والإنتاج والإخراج والتمثيل وأهمية القضايا التي تطرّق لها العمل.

مسلسلات رمضان 2024..أبطال مسلسل شباب البومب 12

يذكر أن العمل من إخراج أشرف العبادي وهو من بطولة، فيصل العيسى، مهند الجميلي، بالاشتراك مع عبدالعزيز الفريحي، وكذلك محمد الدوسري، وأيضًا وائل الجربي، مرزوق الغامدي، عبدالله المزيني وغيرهم من النجوم.

موعد عرض مسلسل شباب البومب 12

من المقرر أن يُعرض مسلسل "شباب البومب 12" خلال شهر رمضان لعام 1445هـ - 2024م. يأتي هذا الموعد ليتناسب مع أجواء الشهر الفضيل، حيث يتوقع أن يكون للمسلسل إشعاعًا خاصًا خلال هذا الوقت المميز.