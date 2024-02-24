نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة فى قضية سب وقذف شيرين عبد الوهاب للمنتج محمد الشاعر..تقديم أدلة إضافية تثبت إدانتها وتأجيل القضية لـ 2 مارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فى تصعيد جديد ومفاجئ تم فتح باب المرافعة اليوم السبت فى قضية سب وقذف الفنانة شيرين عبد الوهاب للمنتج محمد الشاعر بناءً على طلب قدم للمحكمة من محامي المنتج الشهير لاستكمال المرافعة وتقديم مستندات جديدة وأدلة إضافية تثبت بشكل قطعي إدانة الفنانة شيرين عبد الوهاب فيما نسب إليها من اتهامات.

وبناء عليه قررت محكمة جنح الشيخ، اليوم السبت، إعادة المرافعة في قضية اتهام المطربة شيرين عبد الوهاب بسب وقذف والتشهير في حق المنتج محمد الشاعر؛ وتأجيل القضية لجلسة 2 مارس المقبل.

وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تلقت بلاغا من المنتج محمد الشاعر؛ يتهم فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير.

وجاء في الدعوى التي أقامها دفاع المنتج محمد الشاعر وحملت رقم 2070 لسنة 2023، أن المطربة شيرين عبد الوهاب شهّرت بموكله، كما أنها تعدت عليه بالسب والقذف خلال مؤتمر صحفي.

وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في الواقعة واستمعت خلالها لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية، الذي انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجني عليه.