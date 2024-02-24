نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هادي الباجوري يكشف عن سبب تسمية فيلم "أنا لحبيبي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج هادئ الباجوري في ندوة فيلم “ أنا لحبيبي” والمقام الآن من ضمن فعاليات مهرجان الكاثوليكي لدورته ٧٢ عن سبب تسمية فيلم “ أنا لحبيبي” بهذا الإسم، حيث أشار أن الإسم الحقيقي لفيلم “ جارة القمر ” لأنها كانت بمفردها دائمًا في مكان خالي من البشر وهي جارة القمر فقط ولكن تم تغيير الإسم وذلك بسبب أنهم قاموا بتصوير فيلم “ قمر ١٤ ” فالإسمان متشابهان عن القمر.

فعاليات ندوة فيلم " أنا لحبيبي " بمهرجان الكاثوليكي

أبطال فيلم “ أنا لحبيبي ”

شارك في بطولة فيلم “ أنا لحبيبي ” الفنانة القديرة سوسن بدر والفنان كريم فهمي والفنانة ياسمين صبري والفنان محمد الشرنوبي والفنان القدير محسن محي الدين والفنان أحمد حاتم وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

أبرز المكرمين في مهرجان الكاثوليكي



*جوائز الريادة السينمائية:*

للفنان القدير/ أحمد فؤاد سليم للفنانة القديرة/ ماجدة زكي

للفنان القدير/ سامح الصريطي للفنانة القديرة/ هالة صدقي

*جائزة المركز الخاصة:*

للمخرج القدير/ شريف عرفه

*جائزة فريد المزاوي:*

للفنان القدير/ ناجي سعد

*جائزة الأب يوسف مظلوم:*

للفنان القدير/ جميل برسوم

*جائزة التميّز الإعلامي:*

للإعلامي القدير/ د. عمرو الليثي

جوائز الإبداع الفني:*

للفنان القدير/ عماد رشاد

للكاتب والمؤلف القدير/ عبد الرحيم كمال

للمايسترو القدير/ نادر عباسي

لمدير التصوير القدير/ أحمد المرسي

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2023 فقد قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح الجوائز التالية:

*جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي:*

للفنانة القديرة/ منى زكي لدورها في مسلسل "تحت الوصاية"

*جائزة أحسن ممثل في عمل درامي لكل من:*

للفنان القدير/ خالد النبوي لدوره في مسلسل "رسالة الإمام"

وللفنان المتميّز/ محمد دياب عن دوره في مسلسل "تحت الوصاية"

كما قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح

*جائزة المركز التشجيعية:*

للفنان المتميّز/ طه دسوقي