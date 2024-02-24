مسلسلات رمضان 2024.. قصة وأحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو وموعد العرض الرسمي

القاهرة - محمد ابراهيم - في موسم رمضان المبارك لعام 2024، يترقب عشاق الدراما العربية بفارغ الصبر قدوم مجموعة جديدة من المسلسلات التلفزيونية، حاملة معها قصصًا مثيرة وشخصيات متنوعة. ومن بين هذه المسلسلات المنتظرة، يتألق مسلسل "نعمة الأفوكاتو" كواحد من الأعمال المثيرة والمحبوبة التي تعد لتحقيق نجاح كبير.

"نعمة الأفوكاتو" يتميز بقصة ملهمة وأحداث درامية تأخذ المشاهدين في رحلة مشوقة ومليئة بالمفاجآت. تدور أحداث المسلسل حول شخصية استثنائية تُجسد في شخصية "نعمة"، الأفوكاتو الذي يتقن فنون الدفاع عن الحق وتحقيق العدالة. يقع النجم الرئيسي في مواقف معقدة وتحديات صعبة، ويتعامل مع قضايا اجتماعية وأخلاقية تلقي بظلالها على حياته وعلى المجتمع من حوله.

موعد العرض الرسمي لمسلسل "نعمة الأفوكاتو" خلال شهر رمضان 2024 يعد حدثًا مهمًا ينتظره عشاق الدراما، حيث يتوقع أن يكون للمسلسل حضور قوي على شاشات التلفزيون. بفضل فريق العمل المميز والمخرج المبدع والكتاب الذين وفروا جهودًا كبيرة لإنتاج هذا العمل، يأتي "نعمة الأفوكاتو" ليضيف لخزانة الإنتاج الدرامي خيارًا لا يُنسى ويعكس التنوع والابتكار في عالم الدراما العربية.

قصة نعمة الأفوكاتو

وتقدم مي عمر في "نعمة الأفوكاتو" دراما اجتماعية تشويقة مثيرة، من خلال شخصية نعمة وهو محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة فى حياتها سواء من جانب زوجها الذي يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماة الذي تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتي تكشفها الأحداث.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.