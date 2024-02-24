انت الأن تتابع خبر إدخال فادي إبراهيم إلى العناية المركزة مجددًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت عائلة الممثل اللبناني فادي إبراهيم نقله إلى العناية المركزة؛ جراء المضاعفات التي حصلت معه أخيراً إثر معاناته منذ أشهر من داء السكري، والتي أدت إلى بتر ساقه وأصبعين من يده اليمنى.



وأصدرت عائلة إبراهيم بياناً تحدثت فيه عن تدهور وضعه الصحي في الساعات الماضية، وقالت: بعد طول المدة التي أمضاها في فترة العلاج، ونظراً للمضاعفات التي حدثت معه أخيراً، تم نقله إلى العناية المركزة، ومُنعت عنه الزيارات.



ودعت العائلة كل محبي فادي إبراهيم إلى رفع الصلوات على نية شفائه كي يتخطى أزمته الصحية، كما أكّدت أنها الجهة الوحيدة المخولة بإصدار أي بيان يتعلق بتطور وضعه الصحي.



وكان الفنان فادي إبراهيم قد طمأن الجمهور أخيراً على حالته الصحية، في لقاء خاص مع موقع "فوشيا"، وقال إنه سيبقى في المستشفى إلى حين تحسن وضعه الصحي، وإنه سيخضع لعلاج فيزيائي.



وكشف إبراهيم تلقيه أكثر من عرض للمشاركة في عمل درامي لا يتطلب منه تحريك جميع أطرافه، وتواصلت معه إحدى شركات الإنتاج اللبنانية بهذا الشأن.



وأوضح أنه يقضي وقت فراغه في المستشفى رفقة أصدقائه المقربين الذين يحرصون على زيارته باستمرار، فضلا عن انشغاله ببعض الألعاب الخاصة التي تساعده على إنعاش ذاكرته.



وعلق إبراهيم على الشائعات التي تحدثت عن تدهور وضعه الصحي ووفاته، بالقول: لا أقرأ هذه الأخبار، أنا بعيد عن وسائل التواصل الاجتماعي. ولا أحب الثرثرة .