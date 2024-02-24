نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. كواليس مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقوم صناع مسلسل "صدفه" بتصوير مشاهد العمل، يصور المخرج سامح عبد العزيز مشاهد الديكور الرئيسي في منطقة أبو رواش وهو منزل "ميس صدفة" التي تلعب دورها الفنانة ريهام حجاج والمنطقة الشعبية التي تدور فيها أغلب أحداث المسلسل.

كواليس مسلسل "صدفة"

وانتهي المخرج سامح عبد العزيز من تصوير كل المشاهد الخارجية للمسلسل و70% من أحداثه، ويتبقي له عدد من المشاهد داخل ديكوارات محدودة يواصل تصويرها حاليًا ووضع جدول للانتهاء منها خلال الفترة المقبل، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقين وعلاقتهم بمدرسيهم.

قصة مسلسل "صدفة"

تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملئ بالاثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا علي عقب حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران" وتتوالي الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

أبطال مسلسل "صدفة"

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي.. والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوي خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوة الشابة الجديدة.

آخر أعمال ريهام حجاج

وكان آخر أعمال ريهام هو فيلم رغدة متوحشة مع النجم رامز جلال عام 2018، وشارك فيه، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، انتصار، سامي مغاوري، ويزو، نسرين أمين، وحمدي الوزير، تأليف علي غالب وإخراج محمود كريم، ايضا شاكت في مسلسل جميلة، وعرض العام الماضي، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سامح الصريطي، أحمد الشامي، مروة الأزلي، وصبري عبدالمنعم، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، ودارت أحداث العمل في إطار تشويقي واجتماعي، وسلط الضوء على مشاكل الميراث وبعض المشكلات الزوجية، وظهرت ريهام حجاج متزوجة من هاني عادل.

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