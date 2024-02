نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاحها.. تعرف على كلمات أغنية «لا تظلميه» لـ كاظم الساهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان كاظم الساهر، أمس، أحدث أغنياته بعنوان «لا تظلميه»، من ألبومه الجديد «مع الحب»، وحققت الأغنية في الساعات القليلة الماضية منذ لحظات طرحها، أكثر من 55 ألف مشاهده على يوتيوب، يعود كاظم للساحة الغنائية بعد غياب 8 سنوات عن آخر ألبوماته «كتاب الحب» عام 2016.

كلمات أغنية «لا تظلميه»

وجاءت كلمات أغنية «لا تظلميه»:

"لا تظلميه لا تظلميه فقلبي أنتِ دنياهُ لا تظلميه لا لا تظلميه فقلبي أنتِ دنياهُ والله يعلم ما في السر عاناهُ فكم يحنُّ إلى ما كان بينكما ما جاءه النوم إلا كنتِ رؤياهُ أتذكرين زمانًا كيف عشناهُ مثل المجانين ننسى ما فعلناهُ تحت المصابيح والأمطارُ زاخرةٌ نجري ونلهو سُكارى سُكارى سُكارى سُكارى"

ألبوم كاظم الساهر «مع الحب»

وكان ألبوم كاظم مع الحب يضم 13 أغنية من ألحان وغناء كاظم الساهر وهم: يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميني، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألني ولا ترحلوا. وأعلن كاظم عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام منذ قليل طرح أولى أغاني الألبوم اليوم والتي تحمل عنوان يا وافية على أن يتم طرح باقي أغاني الألبوم يوم عيد الحب 14 فبراير.

آخر حفلات كاظم الساهر

وأيضا يحيى كاظم الساهر حفلًا غنائيًا في ألمانيا الأول من أكتوبر، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، والتي يتفاعل معها، وشارك كاظم محبيه عبر حسابه على انستجرام فيديوهات من البروفات للحفل، يأتي حفل كاظم الساهر في ألمانيا للجالية العربية، ضمن جولته الأوروبية، التي يقدمها القيصر في العديد من الدول الأوروبية.

آخر أعمال كاظم الساهر

وكان آخر أعمال كاظم الساهر هي أغنية «Hold your fire»، والتي تدعم الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات من الاحتلال الصهيوني.

كلمات أغنية «Hold your fire»

Deep in our hearts

we hold a longing for peace

We pray for a time

when the fighting will cease

Deep in our hearts

we hold a longing for peace

We pray for a time

when the fighting will cease

Our frightened children

running for their lives

Violence steals their innocence

Only sadness in their eyes

Just for being born

of a race or a creed

The fallen angels

of political greed

Hold your fire

Hold your fire

Hold your fire

Hold for those who love

for you، and for me

Hold your fire

Hold your fire

Hold your fire

Hold for those who love

for you، and for me

We are tired

We are tired

Two lovers torn apart

He weeps to the sky

She paid with her life

No time to say goodbye

Two lovers torn apart

He weeps to the sky

She paid with her life

No time to say goodbye

No، no time to say goodbye

Hold your fire

Hold your fire

Hold your fire

Hold for those who love

for you، and for me

Hold your fire

Hold your fire

Hold your fire

Hold for those who love

for you، and for me

We are tired

We are tired