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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاحها.. تعرف على كلمات أغنية «لا تظلميه» لـ كاظم الساهر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان كاظم الساهر، أمس، أحدث أغنياته بعنوان «لا تظلميه»، من ألبومه الجديد «مع الحب»، وحققت الأغنية في الساعات القليلة الماضية منذ لحظات طرحها، أكثر من 55 ألف مشاهده على يوتيوب، يعود كاظم للساحة الغنائية بعد غياب 8 سنوات عن آخر ألبوماته «كتاب الحب» عام 2016.
كلمات أغنية «لا تظلميه»
وجاءت كلمات أغنية «لا تظلميه»:
"لا تظلميه لا تظلميه فقلبي أنتِ دنياهُ لا تظلميه لا لا تظلميه فقلبي أنتِ دنياهُ والله يعلم ما في السر عاناهُ فكم يحنُّ إلى ما كان بينكما ما جاءه النوم إلا كنتِ رؤياهُ أتذكرين زمانًا كيف عشناهُ مثل المجانين ننسى ما فعلناهُ تحت المصابيح والأمطارُ زاخرةٌ نجري ونلهو سُكارى سُكارى سُكارى سُكارى"
ألبوم كاظم الساهر «مع الحب»
وكان ألبوم كاظم مع الحب يضم 13 أغنية من ألحان وغناء كاظم الساهر وهم: يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميني، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألني ولا ترحلوا. وأعلن كاظم عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام منذ قليل طرح أولى أغاني الألبوم اليوم والتي تحمل عنوان يا وافية على أن يتم طرح باقي أغاني الألبوم يوم عيد الحب 14 فبراير.
آخر حفلات كاظم الساهر
وأيضا يحيى كاظم الساهر حفلًا غنائيًا في ألمانيا الأول من أكتوبر، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، والتي يتفاعل معها، وشارك كاظم محبيه عبر حسابه على انستجرام فيديوهات من البروفات للحفل، يأتي حفل كاظم الساهر في ألمانيا للجالية العربية، ضمن جولته الأوروبية، التي يقدمها القيصر في العديد من الدول الأوروبية.
آخر أعمال كاظم الساهر
وكان آخر أعمال كاظم الساهر هي أغنية «Hold your fire»، والتي تدعم الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات من الاحتلال الصهيوني.
كلمات أغنية «Hold your fire»
Deep in our hearts
we hold a longing for peace
We pray for a time
when the fighting will cease
Deep in our hearts
we hold a longing for peace
We pray for a time
when the fighting will cease
Our frightened children
running for their lives
Violence steals their innocence
Only sadness in their eyes
Just for being born
of a race or a creed
The fallen angels
of political greed
Hold your fire
Hold your fire
Hold your fire
Hold for those who love
for you، and for me
Hold your fire
Hold your fire
Hold your fire
Hold for those who love
for you، and for me
We are tired
We are tired
Two lovers torn apart
He weeps to the sky
She paid with her life
No time to say goodbye
Two lovers torn apart
He weeps to the sky
She paid with her life
No time to say goodbye
No، no time to say goodbye
Hold your fire
Hold your fire
Hold your fire
Hold for those who love
for you، and for me
Hold your fire
Hold your fire
Hold your fire
Hold for those who love
for you، and for me
We are tired
We are tired