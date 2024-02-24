نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل كامل العدد في جزء ثاني رمضان 2024.. ما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدور أحداث مسلسل كامل العدد 2 من خلال تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل التي تجسدها دينا الشربيني، وأحمد طبيب التجميل الذي يجسده شريف سلامة، إذ تظهر بينهما مشاكل جديدة تتعلق بأبنائهما، بعد أن تخطيا سويًا العقبات التي واجهتهما في بداية العلاقة، وتتوالى الأحداث لتلمس قضايا الأسرة المصرية.

مسلسل كامل العدد

بعد عرض البوستر الخاص بمسلسل كامل العدد بدأ العديد يبحث عن القنوات الناقلة له؛ حيث إنه يعرض على قناة ام بي سي مصر وكذلك على منصة شاهد فان المسلسل من بطولة النجمة دينا الشربيني والنجم شريف سلامة ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تعرض في أول يوم رمضان حتى منتصف الشهر، والمسلسل من إنتاج المتحده للخدمات الإعلامية، وتشارك في بطولة المسلسل إسعاد يونس وجيهان الشماشرجي وميمي جمال وأحمد كمال وأحمد جمال سعيد وأية سماحة.

أبطال مسلسل كامل العدد

ويتضمن برومو المسلسل الذي طرحه فريق العمل، جملة “7 مش براءة.. الـ8 يحلي الحكاية”، التي تشير إلى إنجاب الزوجين لطفل آخر، ليصبح عدد أبنائهما 8، وذلك استكمالًا لما دار في الأحداث بالجزء الأول.

«كامل العدد 2» من بطولة النجمة دينا الشربيني، النجم شريف سلامة، والنجمة إسعاد يونس، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، آية سماحة، وأحمد كمال، أحمد جمال سعيد، وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وللخراج خالد الحلفاوي.

القنوات الناقلة لمسلسل كامل العدد 2

روجت الصفحة الرسمية لقناة دى إم سى على الفيس بوك بوسترات الجزء الثانى من مسلسل كامل العدد بطولة الفنان شريف سلامة ودينا الشربينى، وعلقت قائلة: انتظروا النجمة دينا الشربيني والنجم شريف سلامة في مسلسل كامل العدد بلس1 في رمضان شهرالفرحة على شاشات المتحدة.

يذكر أن المتحدة للخدمات الإعلامية تدفع هذا العام بعدد كبير من مسلسلات الـ 15 حلقة، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المخرجين من المؤلفين للتواجد، كما تفتح المجال لفرص أكبر للعمل سواء لدى الفنانين أو العاملين وراء الكاميرا، طرح أفكار أكثر تنوعًا، وكذلك الإسراع من الإيقاع والقضاء على الملل.