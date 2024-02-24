نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبكي للإنتاج تطرح البرومو التشويقي لـ مسلسل محارب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت شركة السبكي للإنتاج البرومو التشويقي الرسمي لـ مسلسل محارب والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024.

وكتب عليه معلقة: الإعلان الرسمي لـ مسلسل محارب | حسن الرداد - احمد زاهر - نرمين الفقي

رمضان2024

‎إنتاج: أحمد السبكي

‎إشراف عام: خالد السبكي

‎تأليف: محمد سيد بشير

‎إخراج: شيرين عادل

قصة مسلسل محارب



مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة.

ويعد ظهور الفنان حسن الرداد، في دراما رمضان 2024 بشكل مختلف، حيث يخوض حسن الرداد في مسلسله الجديد قصة شاب بسيط من الصعيد "عزيز" يعيش في مصر القديمة مع أسرته، حيث كان طالبًا متفوقًا يحلم بأن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي.

وتدور الأحداث في إطار شعبي ويظهر حسن الرداد كسائق ميكروباص ومن أصول صعيدية، ويهرب من الثأر، فيما يجسد أحمد زاهر شخصية محامٍ، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامٍ، ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

وتتغير حياة عزيز عندما يموت والده ويضطر إلى ترك الدراسة لإعالة أسرته، ووالدته تكشف له سرًّا كبيرًا أن والده كان له ورث ضخم في الصعيد، لكنه كان مطاردًا بسبب ثأر قديم.



ويرث عزيز الثأر والخطر من والده دون أن يعرف شيئًا عنه في البداية، وهو ما يضطره إلى إخفاء هويته وحماية أسرته من أعدائه في الصعيد.

أبطال مسلسل محارب

والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

مسلسلات موسم رمضان 2024



يذكر أن مسلسل محارب ينافس وسط عدد كبير من الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني 2024، من ضمنها، مسلسل حق عرب، مسلسل عتبات البهجة، مسلسل المداح الجزء الرابع، مسلسل صيد العقارب، مسلسل صدفة، جري الوحوش، مسلسل فراولة، مسلسل السرداب، مسلسل سيدي بشر، مسلسل بـ 100 راجل، كامل العدد 2، مسلسل أسود باهت، مسلسل كوبرا، مسلسل جريمة منتصف الليل، مسلسل قلع الحجر.