نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هادي الباجوري يكشف عن كواليس فيلم "أنا لحبيبي " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف المخرج هادئ الباجوري أثناء ندوة فيلم " أنا لحبيبي" التي أقيمت بالمركز الكاثوليكي من ضمن فعاليات مهرجان الكاثوليكي المصري للسينما للدورته ٧٢ عن كواليس فيلم " أنا لحبيبي " حيث قال " فيلم " أنا لحبيبي " قومنا بتصويره على مرتين منفصلين وذلك بسبب إجراءات أمنية لدخولنا محافظة سيناء و نقوم بالتصوير بها وذلك جعل عقبة أخري تحدث وهو تغيير ملامح الفنانين والفنانات.



مشيرًا أن الفنانة ياسمين رئيس فبعض المشاهد تظهر بوجه نحيف والبعض تظهر بالعكس، وليس هي فقط فأيضًا الفنان كريم فهمي والفنان محمد الشرنوبي.

أكد على أن تم تصوير ما تبقى من الفيلم بعد إنتهاء وعرض فيلم " قمر ١٤"

ندوة فيلم أنا لحبيبي

أبطال فيلم “ أنا لحبيبي ”

شارك في بطولة فيلم “ أنا لحبيبي ” الفنانة القديرة سوسن بدر والفنان كريم فهمي والفنانة ياسمين صبري والفنان محمد الشرنوبي والفنان القدير محسن محي الدين والفنان أحمد حاتم وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

أبرز المكرمين في مهرجان الكاثوليكي



*جوائز الريادة السينمائية:*

للفنان القدير/ أحمد فؤاد سليم للفنانة القديرة/ ماجدة زكي

للفنان القدير/ سامح الصريطي للفنانة القديرة/ هالة صدقي

*جائزة المركز الخاصة:*

للمخرج القدير/ شريف عرفه

*جائزة فريد المزاوي:*

للفنان القدير/ ناجي سعد

*جائزة الأب يوسف مظلوم:*

للفنان القدير/ جميل برسوم

*جائزة التميّز الإعلامي:*

للإعلامي القدير/ د. عمرو الليثي

جوائز الإبداع الفني:*

للفنان القدير/ عماد رشاد

للكاتب والمؤلف القدير/ عبد الرحيم كمال

للمايسترو القدير/ نادر عباسي

لمدير التصوير القدير/ أحمد المرسي

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2023 فقد قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح الجوائز التالية:

*جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي:*

للفنانة القديرة/ منى زكي لدورها في مسلسل "تحت الوصاية"

*جائزة أحسن ممثل في عمل درامي لكل من:*

للفنان القدير/ خالد النبوي لدوره في مسلسل "رسالة الإمام"

وللفنان المتميّز/ محمد دياب عن دوره في مسلسل "تحت الوصاية"

كما قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح

*جائزة المركز التشجيعية:*

للفنان المتميّز/ طه دسوقي