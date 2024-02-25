ديستن دانيال مخرجًا للنسخة السينمائية من مسلسل ناروتو

القاهرة - محمد ابراهيم - وقع الاختيار على المخرج المميز ديستن دانيل ليتلى مهمة إخراج نسخة سينمائية حية من مسلسل الانيميشن الياباني الشهير ناروتو.

ووفق ديد لاين، النسخة السينمائية الحية، ستكون من إنتاج شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية الشهيرة لايوزن جيت ويبدأ العمل عليها قريبًا.

المخرج ديستن دانيال

والمخرج ديستن دانيال هو أبرز الاسماء المرشحة لإخراج فيلم أفنجرز المقبل الذي من المفترض أن تتمحور قصته حول شخصية كانج.

وأعلنت شركة ستديوهات مارفل عن تحديثها لتواريخ الطرح الخاصة بأحدث مشاريعها السينمائية للعامين القادمين.

ووفق ديلي ميل، تحدد رسميًا موعد طرح فيلم "ديد بول" عام 2024، وفيلم "فانتاستيك فور" لعام 2025.

ختام التصوير

وكان قد أعلن النجم رايان راينولدز عن ختام تصوير مشاهد فيلمه الجديد Deadpool 3، عبر منشور له على حسابه الخاص على موقع إنستجرام.

ونقلت ديلي ميل، الصورة التي نشرها راينولدز، ووجه من خلالها التحية لطاقم عمل الفيلم، والنجم هيو جاكمان الذي شارك في البطولة.

ذلك بعد أن ظهر النجم رايان راينولدز في لقطات تشويقية جديدة من موقع تصوير مشاهد فيلم Deadpool 3، ظهر خلالها بقصة شعر مختلفة عن اطلالة الشخصية المعهودة.

ونقلت ديلي ميل، اللقطات الترويجية الجديدة من داخل موقع تصوير الفيلم، الذي يعتبر أهم عمل سينمائي منتظر من عالم مارفل السينمائي خلال العام الجاري.

تحذير من التسريبات

وعلى عكس طبعه الفكاهي المعهود، كان قد لجأ رايان راينولدز لمخاطبة متابعيه بشكل جدي، للحد من انتشار اللقطات المسربة من داخل موقع تصوير مشاهد فيلم Deadpool 3.

ووفق موقع ديد لاين، قال راينولدز عبر خاصية ستوري، موجها حديثه للمتابعين، أن مشاهدة العمل السينمائي داخل السينما يزيد من فرصة الاستمتاع والمفاجأة.

وطالب راينولدز متابعيه، بالمساهمة في الحد من أزمة التسريبات للقطات من موقع التصوير.