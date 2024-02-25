نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. مدحت صالح يحيي حفلًا غنائيًا في دار الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم مدحت صالح، لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا، على خشبة المسرح الكبير، بدار الأوبرا، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة، وسوف يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً.



وفي سياق آخر، أحيا مدحت صالح مؤخرًا، حفل الأساتذة 3 بدار الأوبرا المصرية، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، قدم خلاله عددًا من أغانيه المميزة منها: بحلم على قدى وزى ما هي حبها وكوكب تانى وحبيبى يا عاشق، واختتم الحفل بأغنية حمايا العزيز.

اعتذار مدحت صالح عن مسلسل “ابن حرام”



وكان الفنان مدحت صالح، قد أعلن مؤخرًا عن اعتذاره عن عدم قبوله تقديم دور البطولة، في مسلسل “ابن حرام”، مع الفنانة رانيا يوسف، والمقرر عرضه خلال عام 2024.



وكشف الفنان مدحت صالح، سبب اعتذاره عن عدم قبول البطولة بمسلسل ابن حرام مع الفنانة رانيا يوسف، من خلال منشور عبره حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب: اعتذر النجم مدحت صالح عن القيام ببطولة مسلسل ابن حرام لضيق الوقت بسبب ارتباطه بالعديد من الحفلات والأعمال الغنائية، ويتمنى كل النجاح والتوفيق لفريق عمل المسلسل.

أبطال مسلسل" ابن حرام"

العمل من بطولة رانيا يوسف، وخالد زكي، ويشارك فيه نواليا مصطفى ودعاء حاتم واوزوريس، وهو من تأليف خالد الغيطاني وإخراج محمد خضري، وكان من المفترض مشاركة الفنان مدحت صالح في البطولة مع الفنانة رانيا يوسف ولكنه اعتذر بسبب انشغاله بإحياء الحفلات الغنائية.

أحدث أعمال مدحت صالح مسلسل" وبينا ميعاد 2"



ويعرض حاليًا للفنان مدحت صالح مسلسل بعنوان وبينا معاد 2، ويشاركه في البطولة الفنان صبري فواز، الفنانة شيرين رضا، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، منهم: بسمة، وفاء صادق، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي، نادية رشاد، أسامة الهادي، أيه سليم، بوسف الكدواني، وغيرهم، وتدور أحداث العمل في إطا اجتماعي حيث بعد أن تُوجت علاقة (حسن) و(نادية) بالزواج؛ تتواصل رحلة التحديات التي يخوضانها مع أولادهما، حيث أن لكل منهم شخصية مستقلة وطموحات كبيرة يسعى لتحقيقها.