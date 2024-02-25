اليوم.. مدحت صالح يحيي حفلًا غنائيًا في دار الأوبرا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 10:32 صباحاً - يستعد النجم مدحت صالح، لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا، على خشبة المسرح الكبير، بدار الأوبرا، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة، وسوف يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً.



وفي سياق آخر، أحيا مدحت صالح مؤخرًا، حفل الأساتذة 3 بدار الأوبرا المصرية، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، قدم خلاله عددًا من أغانيه المميزة منها: بحلم على قدى وزى ما هي حبها وكوكب تانى وحبيبى يا عاشق، واختتم الحفل بأغنية حمايا العزيز.

اعتذار مدحت صالح عن مسلسل “ابن حرام”

وكان الفنان مدحت صالح، قد أعلن مؤخرًا عن اعتذاره عن عدم قبوله تقديم دور البطولة، في مسلسل “ابن حرام”، مع الفنانة رانيا يوسف، والمقرر عرضه خلال عام 2024.