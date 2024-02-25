رايان جوسلينج يؤدي أغنية أداها من فيلم باربي بحفل الأوسكار

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت مصادر مقربة من اللجنة المنظمة لحفل جوائز الأوسكار أن النجم رايان جوسلينج سيؤدي فقرة غنائية من فيلم باربي ضمن فعاليات توزيع الجوائز المنتظر.

ووفق ديلي ميل، الحفل سيؤدي به النجم رايان جوسلينج أغنية كان قد اداها في شخصية كين ضمن أحداث فيلم باربي.

وكان قد طرح الإعلان التشويقي الرسمي للفيلم الجديد The Fall Guy، أحدث الأعمال السينمائية للنجم رايان جوسيلنج والأول له بعد "باربي".

ونقل موقع ديد لاين الإعلان التشويقي للفيلم الجديد، الذي يعتبر نسخة جديدة يتم إنتاجها من عمل تليفزيوني طرح في ثمانينيات القرن الماضي.

نسخة جديدة

وفيلم رايان جوسلينج الجديد، هو نسخة جديدة يتم صناعتها من مسلسل تليفزيوني كلاسيكي طرح في فترة الثمانينيات بنفس العنوان The Fall Guy.

النسخة التليفزيونية الأصلية من الفيلم، كانت من بطولة أبطال التليفزيون الأمريكي في الثمانينيات، لي ميجورز، وهيثر توماس، وماركي بوست.

المسلسل طرح في عام 1981، واستمر عرض مواسمه حتى عام 1986، وكان من انتاج شبكة ABC التليفزيونية، وتدور أحداثه حول دوبلير في الأعمال السينمائية، يمتلك عمل إضافي يقوم خلاله بالقبض على المطلوبين وحصد مكافئات.

تعديلات في القصة

وعلى الرغم من نجاح النسخة الأصلية من فيلم The Fall Guy، ذكرت مجلة "هوليوود ريبورتر" أن النسخة الجديدة، يتم إعادة صياغة السيناريو الخاص بها لتتوافق مع العصر الحالي.

وفي النسخة الجديدة، يجسد رايان جوسلينج في الفيلم، دور دوبلير يشارك في البحث عن بطل فيلم يقوم بالعمل به، بعد اختفاء هذا البطل الأصلي.

والعمل على تطوير قصة الفيلم لتواكب العصر الحالي، وذلك منذ عام 2010، وتم اختيار المخرج الأمريكي مارتن كامبل للقيام بمهمة إخراج العمل الجديد.

وتجرى حاليا مفاوضات مع النجم دوين جونسون الشهير بالصخرة، ليقوم بتجسيد دور بطل الفيلم المختطف ضمن الأحداث، للمشاركة في تصوير بقية مشاهد الفيلم.