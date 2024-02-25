جورجينا تنشر صورة أولادها عبر إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 11:33 صباحاً - تحرص جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو علي مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت جوروجينا صورة “البكنيك” الخاصة بأولادها داخل الحديقة".

رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودين في عام 2017 من أم بديلة أيضا.