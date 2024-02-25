بالصور.. نجاح كبير لحماقي في أولى حفلاته بجولة أمريكا الشمالية بحضور كامل العدد

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الميجا ستار محمد حماقي نجاحًا كبيرًا في أولى حفلاته ضمن جولته الغنائية بأمريكا الشمالية والتي أقيمت بمدينة تورنتو الكندية حيث تخطى الحضور الطاقة الاستيعابية للمسرح مع نفاذ تذاكر الحفل بالكامل قبل موعده بيومين.

الأغاني التي قدمها حماقي في الحفل

وأشعل حماقي الحفل بعدد كبير من أغانيه الشهيرة ذات الايقاعات والتوزيعات المميزة منها "زيها مين" و" لا ملامة" ،" م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي" و" أم الدنيا"، بالإضافة إلى "أدرنالين " و"قلبي حبك جدًا جدًا" وأيضًا أحدث أغنيتين له وهما "لمون نعنان" و"حبيت المقابلة"، وغيرها ممن اشعلت وصلات الرقص طوال فترة تواجده على خشبة المسرح.

تفاصيل حفل محمد حماقي في أمريكا

ومن المقرر ان يواصل حماقي جولته بعد ذلك للولايات المتحدة الأمريكية حيث يحيي حفله في لوس أنجلوس مساء اليوم الأحد 25 فبراير الجاري ثم حفلًا ب نيويورك في الأول من مارس وفي اليوم التالي يتجه للعاصمة واشنطن لإحياء اضخم حفلات جولته الغنائية التي يختتمها بمدينة ديترويت التي تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الأمريكية.

مشاركة حماقي في موسم الرياض

وشهد موسم الرياض العديد من الأنشطة الغنائية لحماقي حيث أحيا مؤخرًا أضخم حفلات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم بحضور تخطي الطاقة الاستيعابية للمكان وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.



كما حقق نجاحًا كبيرًا خلال إحيائه لختام الدورة الدورة ال 57 لمهرجان قرطاج الدولي بتونس والذي وصفه الجمهور التونسي عبر مواقع التواصل الإجتماعي ب "حفلة الأحلام " توجه بعده حماقي لـ عمان لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا للجمهور الأردني وسط المزيد من أجواء الإثارة.