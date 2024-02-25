سيلينا جوميز تعلن عن أحدث أغنياتها بعنون Love On

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت المغنية الشابة سيلينا جوميز صورة تشويقية من أحدث أغنياتها الموسيقية التي تطرح بطريقة الفيديو كليب، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

Love On

ووفق ديلي ميل، الأغنية الجديدة من المقرر أن تطرح بعنوان Love On، والصورة التي ظهرت بها سيلينا كانت ترتدي بها زي زفاف.

وكانت النجمة سيلينا جوميز حاضرة ضمن ضيوف أحد الحفلات الخيرية التي أقيمت لصالح التوعية بالصحة العقلية في لوس أنجلوس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من الحضور المميز لجوميز، التي ظهرت بمجموعة إطلالات أنيقة ضمن الحفل الذي اقيم بعنوان Rare Impact Fund Benefit Supporting Youth Mental Health.

علاقة عاطفية جديدة بين مشاهير هوليوود

ترددت أنباء قوية عن دخول الثنائي زين مالك وسيلينا ويليامز، في علاقة عاطفية بعد أن شوهد الثنائي في أمسية سرية جمعت بينهما.

ووفق صحيفة ديلي ميل، العلاقة العاطفية للثنائي، ستعيد زين مالك للواجهة بين نجوم هوليوود بعد فترة غياب طويلة، كما أنه لن يكون النجم الأول الذي ترتبط به سيلينا جوميز.

البحث عن حبيب جديد

يأتي ذلك بعد أن ودعت النجمة سيلينا جوميز ماضيها المأساوي الخاص بالعلاقات العاطفية الفاشلة، وتتطلع الآن للمستقبل، حسب مصادر مقربة منها.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن سيلينا الآن منفتحة للدخول في علاقة عاطفية جديدة، بعد مرور 5 سنوات على أكبر صدمة عاطفية تعرضت لها في حياتها.