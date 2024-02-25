نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كانجانا رانوت تستعد للعودة لجزء ثاني من فيلم Queen في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج الهندي فيكاس بهال عن ان النص السينمائي للجزء الثاني من فيلم Queen، أصبح جاهزاً للعمل عليه وتحويله لفيلم.

ووفق إنديا توداي، الجزء الأول من الفيلم كان قد طرح للمرة الاولى منذ 10 اعوام، من بطولة النجمة كانجانا رانوت.

ذلك بعد أن تحدثت النجمة الهندية كانجانا رانوت عن دورها في فيلمها الجديد المقتبس من أحداث حقيقية ويطرح بعنوان Emergency.

ووفق إنديا توداي، قالت كانجانا ان الشخصية ستكون صادمة للمشاهدين، وقد لا يسمح لها بمحاولة تكرارها على أرض الواقع.

كشفت النجمة كانجانا رانوت عن الموعد الرسمي لطرح فيلمها الجديد المنتظر Emergency الذي تستوحى أحداثه من قصة حقيقية.

ووفق موقع إنديا توداي، قالت كانجانا عبر منشور لها على حسابها الخاص، أن الفيلم من المقرر طرحه للعرض بتاريخ 14 يونيو القادم.

فترة انتعاشة فنية

و عزز المخرج الهندي فيكاس بهال، من احتمالات تقديم جزء ثاني جديد من فيلم Queen بعد مرور 10 سنوات على طرحه للعرض من بطولة كانجانا رانوت.

ووفق إنديا توداي، قال المخرج فيكاس بهال، أن الأمر وراد بالنسبة لتقديم جزء ثاني من الفيلم الناجح، مؤكداً تمسكه بكانجانا رانوت في دور البطولة.

الفيلم كان أيضاً من بطولة "راجكومار راو" و "ليسا هيدون" في أدوار رئيسية بالعمل الذي طرح عام 2013.

عرض خاص

وحرصت كانجانا رانوت على تنظيم حفل عرض خاص استثنائي لفيلمها الجديد Tejas الذي تجسد به شخصية طيارة مقاتلة في القوات الجوية الهندية.

ووفق موقع إنديا توداي، العرض الخاص للفيلم، تميز بتوجيه كانجانا الدعوة لوزير الدفاع الهندي، لحضوره، وعدد من أبرز ضباط القوات الجوية في الهند، الذين تستوحى قصة العمل من بطولاتهم.

و طرح الفيلم للعرض رسمياً في يوم 27 أكتوبر الماضي في جميع صالات العرض السينمائية.