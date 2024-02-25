نقابة المهن السينمائية تنعي ممدوح يوسف رئيس قطاع الإنتاج السابق بمدينة الإنتاج الإعلامي

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، المنتج الفني ممدوح يوسف رئيس قطاع الإنتاج سابقًا بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وقالوا في بيان صحفي لهم:"نشاطر الأسرة الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة".



تفاصيل مراسم الجنازة



ومن المقرر أن تقام مراسم جنازة المنتج الفني ممدوح يوسف رئيس قطاع الإنتاج سابقًا بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بعد صلاة عصر اليوم الأحد بمسجد السيدة نفيسة.

نبذة عن الراحل ممدوح يوسف



المنتج الراحل ممدوح يوسف له عدة تجارب في الإنتاج ولعل أبرزها مسلسل "عائلة الحاج متولى" للنجم الراحل نور الشريف والذى تم عرضه عام 2001، وشارك في بطولته ماجدة زكى، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، مصطفى شعبان، نورهان، ميمى جمال، رجاء الجداوى، مونيا، عايدة رياض، إنعام سالوسة، أحمد الدمرداش ومن تأليف مصطفى محرم وإخراج محمد النقلي.

المنتج ممدوح يوسف تزوج من الفنانة مونيا التي رشحها للمشاركة في مسلسل "عائلة الحاج متولى" وجسدت دور ألفت الزوجة الرابعة للفنان نور الشريف، وأثمرت الزيجة عن إنجاب طفلين هما آدم ومحمد، وانفصلا عام 2012، ودافعت مونيا خلال أكثر من لقاء تليفزيونى عن فكرة ترشيح زوجها المنتج لها لمسلسل "عائلة الحاج متولى" باعتبارها كانت بطلة من بطلات العمل.