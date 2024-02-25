فين ديزل يكشف عن موعد نهاية السلسلة الشهيرة لـ Fast & Furious

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف النجم الكبير فين ديزل عن نهاية سلسلة أفلام Fast & Furious أخيراً في ختامية قريبة ستكون ضخمة حسب وصفه.

ووفق ديد لاين، تحدث فين ديزل عن ختامية السلسل الشهيرة، بقوله أن الجزء القادم، سيوثق ختام السلسلة التي امتدت لـ 10 أجزاء، وسيطرح بعنوان Fast Xi.

وكان قد بدأ النجم فين ديزل، الحملة الترويجية لفيلم FAST X، أحدث أجزاء سلسلة أفلام السباقات والحركة والشهيرة "فاست أند فيريوس".

وانطلاقة الحملة الترويجية للفيلم، جاءت من خلال حضور ديزل لفعاليات سباقات فورمولا 1 في مدينة ميامي الأمريكية، بحضور نجمة السلسلة "ميشيل رودريجيز".

عودة "بول ووكر"

بعد 10 سنوات على وفاته المأساوية بحادث سيارة في عام 2013، سيعود الممثل بول ووكر للظهور ضمن أبطال فيلم Fast X، الجزء العاشر من سلسلة أفلام "فاست أند فيريوس الشهيرة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، النجم الراحل الذي جسد في هذه السلسلة شخصي "براين أوكونر"، سيعود ضمن احداث الجزء العاشر الذي طرح إعلانه الترويجي مؤخراً، حيث ستستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي، في تجسيده ضمن أحداث الفيلم القادم.

تأكيد من مخرج العمل

وفي حوار له مع موقع "توتال فيلم"، أكد المخرج لويس ليترير على أن شخصية بول ووكر في الفيلم لا تزال حية، وقد سبق التلميح لوجودها في مناسبات سابقة من العمل.

وأفاد بأن الأحداث سشهد تنقل ما بين الماضي والحاضر، كما كان الحال في الجزء التاسع من السلسلة، والذي شوق لظهور سيارة السباقات الخاصة بـ بول ووكر.