سارة نور تكشف عن شخصيتها في مسلسل"المعلم"

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة سارة نور عن اسم شخصيتها التي سوف تقدمها في مسلسل "المعلم"، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024.

منشور سارة نور



ونشرت سارة نور، بوستر المسلسل الرسمي الخاص بشخصيتها في العمل، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة:"دكتورة ملك مسلسل المعلم".



أبطال مسلسل "المعلم"



مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ويضم نخبة من ألمع نجوم الفن أبرزهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، سارة نور، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

ويواصل أبطال العمل تصوير مشاهده لمدة أسبوع كامل في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تم الانتهاء مؤخرًا من تصوير بعض أحداث المسلسل، داخل ديكور استديو الأهرام، وبعض المشاهد تم تصويرها على كوبري قصر النيل، وداخل حي الزمالك، وأحد الديكورات الرئيسية بمدينة الشيخ زايد.

شخصية مصطفي شعبان داخل مسلسل "المعلم"



ويجسد مصطفى شعبان خلال أحداثه شخصية تاجر سمك لديه محل صغير ويعيش رحلة صعود مليئة بالصراعات لاستعادة قوته ومركزه وسط كبار التجار في شادر السمك الذين يحاولون بشتى الطرق القضاء على تجارته.

طرحت الشركة المنتجة منذ قليل، البرومو الرسمي لمسلسل “المعلم” للنجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2024.

وظهر خلال البرومو التشويقي الفنان مصطفى شعبان كتاجر سمك يتعرض لعدة صعوبات تقلب حياته رأسًا على عقب، ويردد بعض العبارات، منها: “الدنيا قلبه وشها معايا وصدرت وشها الناشف، وفي يوم وليلة اتبدلت الأحوال، اللي جاي طلق حي”.

آخر أعمال سارة نور

يذكر أن آخر أعمال سارة نور مسلسل"العودة"بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد علىرزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد وإلى، سارة نور،والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثهفى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.