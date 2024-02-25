نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب تراجع جون سينا عن المشاركة في بطولة باربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مقربة من النجم جون سينا، أنه كان مرشحاً للمشاركة في دور رئيسي ببطولة فيلم باربي، ولكن وكلائه رفضوا مشاركته.

حجة الرفض

ووفق ديد لاين، كانت حجة الرفض التي تقدم بها وكلاء سينا بالعمل السينمائي، أن الفيلم أقل من مستوى شهرته.

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد للنجم زاك ايفرون، والذي يشاركه في بطولته النجم جون سينا.

أندرو سانتينو

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد الذي يطرح بعنوان Ricky Stanicky، مع مشاركة أندرو سانتينو في دور البطولة.

يأتي ذلك بعد أن شوق النجم الكبير جون سينا محبيه، بعودة مرتقبة لعالم المصارعة wwe، في محاولة للعودة لمجال المصارعة قبل بلوغه سن الـ 50 عام.

ووفق ديد لاين، تحدث سينا عن عودته لعالم المصارعة تكريما لمسيرته، بعد امتهانه للعمل السينمائي بهوليوود وتحقيقه لمسيرة فنية ناجحة حتى الآن.

مشروع جديد لـ إلبا

وهذا الفيلم الجديد، يأتي بعد احتفال إدريس إلبا بطرح فيلمه الجديد 'Luther: The Fallen Sun، المستوحى من عمل تليفزيوني يحمل العنوان نفسه.

والفيلم الجديد لإدريس إلبا تعرض لهجوم من النقاد، وهو الفيلم المقتبس من قصة مسلسله الناجح Luther والذي طرح بالعنوان نفسه.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن الفيلم الجديد، كان مشروع مخفق بكل المقاييس، وما كان يجب على إدريس إلبا القيام به.

وبحسب ما نقلته ديلي ميل، من انتقادات طالت الفيلم الجديد لإدريس إلبا، فإن الفيلم لم يرتقي لمستوى المواسم التي طرحت من العمل التليفزيوني الأصلي.

الانتقادات وصفت أداء ادريس ألبا، وكأنه كان يحاول تقديم أداء لشخصية جيمس بوند، في إشارة للأداء الهزلي له ضمن الأحداث.