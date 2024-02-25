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أحمد جودة - القاهرة - مسلسلات خليجية - عربية 2024/1445.. قصة مسلسل زوجة واحدة لا تكفي وموعد عرضه والقنوات الناقلة، نشر الفنان ماجد المصري صورا له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، من كواليس تصوير مسلسل زوجة واحدة لا تكفي المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وتستعرض بوابة دوت الخليج في التقرير التالي كواليس مسلسل زوجة واحدة لاتكفي، بعدما علق ماجد المصري، على صور كواليس مسلسله قائلا: «مسلسل زوجة واحدة لا تكفي إن شاء الله على MBC رمضان 2024».



ماجد المصري بكواليس مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

بدأ الفنان ماجد المصري، تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد والمفترض أن يخوض به موسم رمضان القادم ويحمل اسم زوجة واحدة لا تكفى.

المسلسل يضم كل من هدى حسين وفاطمة الصفى ونور الغندور ومن إخراج على العلى وتأليف هبة مشارى حمادة ومن المفترض أن يتم عرضه على عدد من قنوات الخليج.



ماجد المصري يتماثل للشفاء

وبدأ ماجد المصري تصوير مسلسله الجديد بعد تماثله للشفاء، حيث أنه كان يعاني من قطع فى شبكية العين.

تصدر الفنان ماجد المصري بوستر مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” وهو مسلسل خليجي سوف ينافس في موسم دراما رمضان المقبل.

القنوات الناقلة لمسلسل زوجة واحدة لا تكفي



ونشرت منصة شاهد بوستر للأبطال الرجال المشاركين في المسلسل بعد نشرها بوستر للبطلات من قبل، وكتب الحساب الرسمي للمنصة: "جمعنا لكم رجال المسلسل في بوستر واحد تتوقعوا إيش بيصير؟.. في مسلسل #زوجة_واحدة_لا_تكفي يعرض في رمضان على شاهد”.

كما نشرت منصة شاهد بوستر نسائي لبطلات مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” وذلك عبر حساب المنصة على موقع انستجرام وعلق الحساب: "أحداث مشوقة تدور قصصها في مدرسة مختلطة بين صبيان وبنات في مسلسل زوجة واحدة لا تكفي يعرض في رمضان على شاهد”.



أبطال مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

ومسلسل زوجة واحدة لا تكفي من إخراج علي العلي ومن تأليف هبة مشاري حمادة ويشارك به من النجوم المصريين ومنهم: أيتن عامر وماجد المصري، بينما يشارك فيه من نجوم الخليج كل من: هدى حسين وسحر حسين، وفاطمة الصفي وأحمد إيراج.

مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” هو مسلسل اجتماعي حديث يتطرق إلى قضايا ملحة غير مطروحة من قبل وهو عمل كبير وعربي ومختلف وواقعي وأحداثه يتخللها بعض الكوميديا، وبعض المشاركين به من صناع المسلسل المثير للجدل والذي عرض من قبل “من شارع الهرم إلى”.