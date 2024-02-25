نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خريطة مسلسلات رمضان 2024 في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتابع الجمهور العربي الدراما السعودية بشكل كيبر، ويبحث عشاق الدراما العربية عن موعد عرض مسلسلات موسم رمضان 2024، وأهم مفردات خريطة مسلسلات رمضان السعودية 2024.



1-مسلسل خطة باءVidverto Player



يتم عرض المسلسل السعودي خطة باء على منصة شاهد، ويأتي المسلسل من بطولة إبراهيم الحجاج، ميلا الزهراني، إبراهيم الخيرالله، زياد العمري، وغيرهم.

2-مسلسل بيت العنكبوت

ينتمي مسلسل بيت العنكبوت إلى الدراما التاريخية ويشارك في بطولته أصايل محمد، فايز بن جريس، هيلدا ياسين.



3- مسلسل سكة سفر 3

يتم عرض المسلسل السعودي سكة سفر 3 على منصة «شاهد»، كما يعود الثلاثي سعد عزيز ومحمد الشهري وصالح أبو عمرة ومغامراتهم في الموسم الثالث من سكة سفر.



4- مسلسل خيوط المعازيب

يأتي مسلسل خيوط المعازيب من بطولة عبد المحسن النمر، إبراهيم الحساوي، ريم ارحمة، فيصل الدوخي، عبد الله الجريان، راشد الورثان، دانة آل سالم، ومن تأليف: هناء العمير، وإخراج عبد العزيز الشلاحي، وتدور أحداثه حول تجار البشوت والمشالح والحياكة في فترة الستينات من القرن الماضي، وينقل صورة عن منطقة الأحساء وما مرت به من ظروف سياسية واجتماعية حساسة خلال تلك الفترة من تاريخ المملكة العربية السعودية

ومن والمقرر عرض المسلسل على منصة «شاهد».



5- مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

تدور أحداث مسلسل زوجة واحدة في إطار اجتماعي، ويشارك في بطولته هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، فاطمة الصفي، وسيتم عرضه على منصة شاهد.



6- مسلسل شباب البومب 12

ينتمي مسلسل شباب البومب 12 إلى الدراما الكوميديا الساخرة، ويأتي من تأليف عبد العزيز الفريحي، وبطولة فيصل العيسى، وإخراج: سمير عارف.



خريطة مسلسلات رمضان السعودية 2024

7- مسلسل غالية البقمية

ينتمي مسلسل غالية البقمية إلى نوعية الأعمال التاريخية حيث يتناول سيرة الأميرة السعودية غالية البقمي، وشجاعتها التي أجبرت جيوش الدولة العثمانية الأتراك على مغادرة الدولة السعودية الأولى بعد تعرضهم للهزيمة، ويشارك بطولته إلهام علي، عبد المحسن النمر، سلوم حداد، رشيد عساف.



8- مسلسل حياة جديدة

يأتي المسلسل من بطولة حسن عسيري، خالد الفراج، نيرمين محسن، فاطمة الشريف.



9- مسلسل جاك العلم

ينتمي مسلسل جاك العلم لنوعية الكوميديا الخفيفة، ويشارك بطولته ماجد مطرب فواز، ريم عبد الله، حيث سيتم عرضه على منصة شاهد