ميل جيبسون يكشف أنه كان مرشحاً لدور رئيسي بفيلم Schindler's List

القاهرة - محمد ابراهيم - في حوار جديد له، كشف النجم ميل جيبسون عن أنه كان مرشحاً للمشاركة في دور بطولة بأنجح أفلام المخرج ستيفن سبيلبرج.

ووفق ديي ميل، تحدث جيبسون في حوار جديد عن أنه كان مرشحاً للدور الرئيسي بفيلم Schindler's List بدلاً من ليام نيسون بطل الفيلم الذي طرح عام 1993.

وكان قد طرح مؤخراً للعرض مسلسل قصير جديد يشتق عن عالم أفلام "جون ويك" الناجح للنجم كيانو ريفز، ومن بطولة ميل جيبسون.

المسلسل الجديد تدور أحداثه حول فندق The Continental المعروف بكونه الحاضن الرسمي للقتلة المأجورين في عالم جون ويك، وطرح بنفس العنوان.

والأحداث كشفت عن أنه يدور في الحقبة الزمنية المبكرة لإنشاء فندق The Continental.

تفاصيل عن العمل

والجزء الرابع من سلسلة جون ويك، تضم في بطولتها مجموعة مميزة من الفنانين، من ضمنهم دوني ين، الذي يجسد شخصية باسم "كين".

وفنان الحركة الشهيرة "سكوت أدكنز"، الشهيرة بتجسيد شخصية جون بويكا في أفلام سابقة، ويجسد في هذا الفيلم شخصية باسم كيلا.

وانضم حديثاً للسلسلة، بيل سكارسجارد مجسدًا شخصية "ماركيس دي جرامونت"، وآسيا كيت ديلون، ويعود لدوره من الأجزاء السابقة الممثل القدير إيان ماشين، والجزء الرابع من سلسلة جون ويك، من إخراج تشاد ستاهيلسكي.

التمسك بالشخصية

و على هامش الحملة الترويجية للجزء الرابع الجديد من أفلام جون ويك، تحدث النجم كيانو ريفز عن اسباب تمسكه بتجسيد الشخصية على مدار 10 سنوات، قدم خلال 4 أجزاء ناجحة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، صرح كيانو خلال حضوره لحفل العرض الخاص لفيلم John Wick: Chapter 4، أن سبب تمسكه بتجسيد الشخصية طوال هذه السنوات، حبه لشخصية جون ويك بكل ما تحمل من تفاصيل انسانية، من خفة ظل وإرادة وقدرة على الحزن والانتقام.