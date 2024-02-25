رمضان 2024.. أحمد العوضي ومي كساب يتعاقدان على مسلسل إذاعي جديد (تفاصيل)

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل النجوم حاليًا استئناف تصوير وتسجيل أعمالهم الدرامية استعدادًا للتواجد بها في السباق الرمضاني المقبل 2024، وما بين كل تلك الأعمال يوجد عدد من الأعمال الدرامية الإذاعية مثل مسلسل "جريمة منتصف الليل" الذي يقدمه أحمد العوضي ومي كساب وهو تأليف محمود حمدان.



مشاركة العوضي في حق عرب



ويشارك الفنان أحمد العوضي في السباق الرمضاني بمسلسل "حق عرب" ويضم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم أحمد العوضي، حلا شيحة، رياض الخولي، ميريهان حسين، وفاء عامر، وليد فواز والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.



مسلسل “حق عرب”

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي شعبي، ويناقش من خلاله العديد من الصراعات، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، ويجسد أحمد العوضي خلاله دور تاجر خشب، ويمر في حياته بالعديد من المواقف الصعبة وتتوالى الأحداث في إطار الاثارة والرعب، وتقوم حلا شيحة بالبطولة النسائية أمام العوضي.



مي كساب تشارك بالعتاولة

وتشارك مي كساب في السباق الرمضاني بمسلسل "العتاولة " مع أحمد السقا، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة ومي كساب وحنان يوسف وصلاح عبدالله وسامي مغاوري وميمي جمال وهدى الإتربي وأحمد كشك ومؤمن نور ومريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل العتاولة في إطار تشويقي حول صراع دموي سينشأ بسبب الغيرة والطمع وسوف يملى الانتقام قلب كل منهما مما يتسبب في دمار وهلاك العائلة جميعا ويزج بأحدهما في السجن

آخر أعمال مي كساب

وطرحت الفنانة مي كساب، مؤخرًا أحدث أغانيها "بيقولوا قوية"، ومن المقرر، عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة.

تفاصيل أغنية بيقولوا قوية

أغنية "بيقولوا قوية" من كلمات طارق على، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وميكس وماستر جورج يعقوب.