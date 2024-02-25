خريطة مسلسلات رمضان 2024 العراقية

القاهرة - محمد ابراهيم - يتابع عشاق الدراما العربية الأعمال الدرامية الجديدة في عام 2024، بخاصة الأعمال العراقية التي يتابعها الملايين من عشاق الدراما العربية في العالم العربي، ومع اقتراب شهر رمضان الفضيل 2024، يرتفع مؤشر البحث من جانب الجمهور العربي عن أهم المسلسلات العراقية في رمضان 2024، والحرص على معرفة القنوات الناقلة ومواعيد عرض هذه المسلسلات.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي مواعيد عرض المسلسلات العراقية والقنوات الناقلة لها، بالإضافة إلى أهم الأعمال التي ينتظرها عشاق الدراما العراقية والخليجية في رمضان 2024.

أسماء مسلسلات رمضان 2024 العراقية



1- مسلسل "خان الذهب 2"



قررت الشركة المنتجة للمسلسل العراقي "خان الذهب" تقديم جزء جديد من أجل استثمار نجاح الجزء الأول، الذي عرض العام الماضي.

ويشارك في بطولة "خان الذهب 2" سامي قفطان، أمير جواد، غسان إسماعيل، سارة البحراني، رويدا شاهين، طه علوان، والمسلسل من إخراج جوليان معلوف، وتأليف محمد حنش.



2- مسلسل "عسل مسموم"

يعرض مسلسل "عسل مسموم" على قناة "إم بي سي العراق" في رمضان 2024، ويضم طاقم العمل ذو الفقار خضر، صبا إبراهيم، بكر خالد، هند نزار، كاظم القريشي.

والمسلسل من تأليف الكاتبة ندى عماد خليل، وإخراج فادي سليم، ويتناول المسلسل قصة عائلة عراقية تواجه العديد من التحديات والصراعات.

3- مسلسل "حامض حلو 5"

يعود مسلسل "حامض حلو" مرة أخرى، بعد سلسلة أجزاء، بالجزء الخامس ومن المقرر عرضه عبر قناة "إم بي سي العراق".

تدور أحداث مسلسل "حامض حلو" حول عدد من المواقف التي تواجه الإنسان بشكل يومي في حياته العادية، في إطار كوميدي.

ويشارك في بطولة المسلسل إحسان دعدوش، ناريمان الصابوري، فوزية حسن، علي الملاك، علي جابر، صبا إبراهيم، مأمون النطاح، رضا طارش، رائد أبو فتيان.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 العراقية

ينتظر الجمهور في جميع الدول العربية، معرفة مواعيد عرض المسلسلات العراقية، والقنوات الناقلة، وتعرض جميع المسلسلات عبر قناة "إم بي سي العراق" لكن حتى كتابة هذه السطور لم تكشف القناة مواعيد العرض بشكل نهائي.