نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات خليجية - عربية 2024/1445.. قصة مسلسل جاك العلم وموعد عرضه والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الدراما العربية والخليجية، عرض مسلسل “جاك العلم” ويبحث الكثيرون عن عدد حلقات المسلسل، وأهم نجوم العمل، والقناة التي سيتم عرضه عليها؟ تعرف على الإجابة من الفقرات التالية.



مسلسل جاك العلم

شخصيات أبو صامل وأم صامويل كانت من الشخصيات الرئيسية التي ظهرت في المسلسل السعودي “استوديو”، وقد نالت إعجابا كبيرا من الجمهور يعتبر المسلسل السابق ذكره واحدا من المسلسلات الاجتماعية الكوميدية التي عرضت على قناة “ام بي سي” خلال عدة مواسم رمضانية.

بعد أن حققت شخصيتي أبو وأم صامويل نجاحًا كبيرًا، تم التأكيد على عودتهم في مسلسل جديد خلال شهر رمضان لعام 2024، ولكن هذه المرة سيكون المسلسل مخصص لهما بشكل خاص.



قصة مسلسل جاك العلم

قصة مسلسل “جاك العلم” غير معروفة بشكل رسمي حتى الآن، حيث لم يتم توضيح ما إذا كانت شخصيتا أبو صامويل وأم صامويل سيكمل قصتهما المعروضة خلال مسلسل “استوديو”، والتي كانت تتناول قناة فضائية تفلست، لكن يقرر صاحب الشركة استمرار العمل بطرق غير شرعية، مما أدى إلى وقوع العديد من المواقف الكوميدية والطريفة.



أبطال مسلسل جاك العلم

“أم صامل”، وتجسدها النجمة السعودية ريم عبدالله.

“أبو صامل”، يجسده النجم السعودي ماجد مطرب.

عدد حلقات مسلسل جاك العلم

من المتوقع أن يكون عدد حلقات مسلسل جاك العلم 30 حلقة، وسيبث منذ بداية شهر رمضان وحتى نهاية، وربما يتم تمديد المسلسل لموسم آخر إذا حظي بإعجاب الجماهير.

عادت الفنانة ريم عبد الله مجددًا بوستر العمل، وأشارت إلى أنها ستكون نجمة مسلسل “جاك العلم” خلال شهر رمضان المقبل.

آخر عمل يجمع بين ماجد مطرب فواز وريم عبدالله كان مسلسل “ستديو 23” في الجزء الثالث، حيث يتناول العمل قصة موظفي الاستوديو والمشاكل التي يواجهونها مع عائلاتهم ومحاولتهم حلها، لكن تزداد الأمور تعقيدًا بتدخل أشخاص آخرين يشارك في بطولته فنانون مثل حبيب الحبيب، خالد المظفر وغيرهم.