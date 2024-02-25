نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات خليجية - عربية 2024/1445.. قصة مسلسل يس عبدالملك وموعد عرضه والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض النجم الكويتي الكبير سعد الفرج سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل "يس عبدالملك"، بمشاركة نخبة من النجوم العرب المتميزين، المسلسل يتاح عرضه على منصة شاهد الرقمية.

ومن أبرز النجوم المشاركين في العمل: عبدالرحمن العقل، حسين المهدي، فتات سلطان، ليالي دهراب، أحمد النجار.

أحداث مسلسل يس عبدالملك

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ودرامي معاصر حول "يس عبدالملك"، الذي يمر بثلاث مراحل مختلفة في حياته، كل واحدة منها تمثل جزءا مهما يحمل تفاصيل تتكشف وتتعرى تدريجيًا مع تصاعد المواجهات والأحداث.

أبطال مسلسل يس عبدالملك

يُشار إلى أن العمل من تأليف محمد النشمي، وإخراج مناف عبدال، ويشارك فيه عدد من نجوم الخليج، أبرزهم عبدالرحمن العقل، وحسين المهدي، وليالي دهراب، وفتات سلطان، وأحمد النجار، وروان العلي، ومنصور البلوشي وغيرهم.

قناة عرض مسلسل يس عبدالملك

من المقرر عرض المسلسل على قناة MBC ومنصة "شاهد" الرقمية.



عدد حلقات مسلسل يس عبدالملك

يتألف المسلسل من 30 حلقة.