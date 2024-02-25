نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني بالمسرح الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني الذي نظمته دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، والذي أقيم تحت عنوان ”اتجاهات عربية " بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة عارف الفيولينة الدكتور حسن شرارة والمطربة أميرة أحمد مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا مساء أمس السبت 24 فبراير على المسرح الكبير.

الأعمال العربية في القالب الغربى الكلاسيكي

تضمن البرنامج مجموعة من الأعمال العربية فى القالب الغربى الكلاسيكى منها متتابعة فلكلورية لـ أبوبكر خيرت، نواح للكورال والاوركسترا لـ عمر أبو الهنا، كونشيرتو عربي للفيولينة والاوركسترا لـ عطية شرارة، قصيدة فدوي طوقان لن أبكي لـ أحمد الصعيدي، دور كادني الهوا تاليف محمد عثمان واعادة التوزيع لـ جمال عبد الرحيم وأبو سمبل لـ عزيز الشوان.

مدحت صالح يحيي حفل في المسرح الكبير

من ناحية أخرى، المطرب مدحت صالح يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا، على خشبة المسرح الكبير، بدار الأوبرا، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة، وسوف يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم.

يذكر أن الفنان مدحت صالح، شارك مؤخرًا في مسلسل “ وبينا معاد” الجزء الثاني، ويشارك في العمل، كل من: الفنان صبري فواز، الفنانة شيرين رضا، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، منهم: بسمة، وفاء صادق، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي، نادية رشاد، أسامة الهادي، أيه سليم، بوسف الكدواني، وغيرهم، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حيث بعد أن تُوجت علاقة (حسن) و(نادية) بالزواج؛ تتواصل رحلة التحديات التي يخوضانها مع أولادهما، حيث أن لكل منهم شخصية مستقلة وطموحات كبيرة يسعى لتحقيقها.