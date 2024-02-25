نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإثنين المقبل.. فريق عمل بين السطور في ضيافة "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها “صاحبة السعادة”، فريق عمل مسلسل "بين السطور" وذلك يوم الإثنين المقبل، ويتم عرض اللقاء عبر شبكة قنوات dmc في تمام 11 مساءً.

تفاصيل الحلقة

ونشرت قناة dmc البرومو الخاص بالحلقة وتبين منه حديث كل منهم عن دوره حيث أشارت صبا مبارك إن الصعوبة هى الموافقة على تقديم شخصية مكروهة بهذا الشكل، كما قال أحمد فهمي إن مشكلة شخصيته هو نقطة ضعفه تجاه هند بالمسلسل، كما تضمنت الحلقة فقرات لعب بين الضيوف، وذلك بوجود أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، ناردين فرج.

قصة مسلسل بين السطور

تدور أحداث مسلسل الفنانة صبا مبارك “بين السطور” في إطار تشويقي مليء بالغموض والإثارة، حيث تجسد صبا دور الإعلامية الشهيرة هند سالم، التي تتورط في مشاكل عديدة بسبب رغبتها في إنقاذ برنامجها، يتحول حياة زوجها حات الذي يقوم بتجسيده النجم أحمد فهمي، رأسا على عقب بعد أن يتحول من وكيل نيابة إلى محام،، وتتورط هند في قضية ما وتتهم في مقتل جيمي أندرسون، لاعب الرماية الذي يلقى حتفه في حادث سيارة، ولكن تثار الشكوك حول مقتله، مما يكشف الكثير من الأمور في حياتها وماضيها

أبطال مسلسل بين السطور



يشارك في مسلسل بين السطور كل من أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب،دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سردوإخراج وائل فرج.



مواعيد عرض مسلسل بين السطور



حيث يتم عرض مسلسل “بين السطور” لصبا مبارك وأحمد فهمي عبر شبكة قنوات ON وON drama من الأحد إلى الخميس يوميًا، وتعاد حلقات العمل بشكل مجمع يومي الجمعة والسبت.

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل “بين السطور” لصبا مبارك، وهي الحلقة 19، مساء اليوم الأربعاء، على قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد في المرة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا، ثم تعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي.



أما على قناة “ON drama”، فتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل “بين السطور” لصبا مبارك وهي الحلقة 19، في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد الحلقة في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي، وتعاد مرة ثانية في تمام الساعة الخامسة مساء.