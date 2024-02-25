نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عرض فيلم "19 ب" في المركز الكاثوليكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض اليوم فيلم "19 ب "ضمن فعاليات الدورة الـ 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي، وهو بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.



ما هي أحداث فيلم “19 ب"؟

ودارت أحداث فيلم “19 ب" حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرًا لمواجهة مخاوفه.

وفي سياق آخر، تعاقد الفنان سيد رجب على فيلم جديد من بطولته ويحمل الفيلم اسم “شكوى رقم 713317”، ومن المقرر أن يبدأ التصوير قريبًا ويجري حاليًا التعاقد مع باقي فريق العمل.

فيلم "أنا وابن خالتي"



وعرض مؤخرًا للفنان سيد رجب، في السينمات فيلم "أنا وابن خالتي" وهو من بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، هنادي مهنا، سارة عبدالرحمن، ميمي جمال، إنعام سالوسة، جميل برسوم، إسراء رخا، وعلي لوكا، ومن تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد صالح.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يجسد خلاله بيومي فؤاد شخصية صاحب ورشة خراطة ووالدته ميمي جمال، فيما يظهر سيد رجب بدور ابن خالة بيومي وهو رجل أعمال كان يعيش في الخارج وعاد لمصر مرة أخرى، ومع عودته تبدأ ميمي جمال بعمل مقارنه بينهما، ما يولد المفارقات الكوميدية.

أحدث ظهور للفنان سيد رجب



وفي سياق منفصل، يذكر أنه حل الفنان سيد رجب ضيفًا على برنامج «أسرار النجوم»، مع المذيعة إنجي علي، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، للحديث عن أحدث أعماله ومسيرته الفنية.

وقال سيد رجب عن سر تأخر شهرته: «سنة 93 عملت مشهدين في فيلم، ثم قدمت دور في مسرحية والأستاذ يوسف شاهين وخالد يوسف شاهدا المسرحية واتفقا معي على دور في فيلم (المهاجر) ولكن لم يحدث نصيب واعتذرت، ووقتها كنت مكتفيًا بأدواري المسرحية ويمكن هذا يكون سبب عدم ظهوري في الدراما والسينما بكثافة، ولكن أول ما المسرح لم يكن فيه إنتاج قوي بدأت اتجه لمحطات أخرى في مسيرتي».

وعن أبرز أعماله في موسم دراما رمضان 2024، قال سيد رجب: «سأقدم مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال».