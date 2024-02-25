نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. التراث وأعمال الزمن الجميل في معهد الموسيقى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجسيدًا لخطط الثقافة المصرية الهادفة إلى الارتقاء بالوجدان تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي في الثامنة مساء اليوم الأحد 25 فبراير على مسرح معهد الموسيقى العربية.

مجموعة مختارة من أعمال الموسيقى العربية فى زمن الفن الجميل

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الموسيقى العربية فى زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين منها ادينى ميعاد لـ فريد الأطرش، ماتحبنيش بالشكل ده لـ بليغ حمدي، يا قلبى خبي، لأه لـ محمد الموجي، الصبح بدرى لـ عزت الجاهلى، امتى الزمان لـ محمد عبد الوهاب، وحياتك ياحبيبى لـ سيد مكاوى وغيرها، أداء كل من أنغام مصطفى، نهى حافظ، حنان الخولى، رضوى سعيد، ياسر سليمان، احمد صبرى، مازن دراذ، محمد شوقى وضيف الشرف مجدى الرشيدى والموهبه الواعدة نادين العمروسى.

نبذة عن فرقة الموسيقى العربية للتراث

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.