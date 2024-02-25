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(خاص) محمد رياض وأحمد عبدالله محمود يواصلون تصوير"تل الراهب" في شبرامنت

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (خاص) محمد رياض وأحمد عبدالله محمود يواصلون تصوير"تل الراهب" في شبرامنت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل كل من الفنان محمد رياض وأحمد عبدالله محمود تصوير مشاهدهم في مسلسل"تل الراهب"في منطقه شبرا منت، وهو مكون من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024.

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مسلسل تل الراهب

 

بطولة محمد رياض، آيتن عامر، دارين حداد، هبة عبد العزيز، مي القاضي، محمد عز، أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، صبري عبد المنعم، محمد سليمان، لطفي لبيب، ناصر سيف، أحمد عبد الله محمود، شيرين، عبد العزيز مخيون، ولبنى ونس، وعماد رشاد ووائل متولي، تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر، من إنتاج كلاكيت 3 سمير عبدالباسط.
 

يُشارك في المسلسل أيضًا مجموعة من الوجوه الجديدة، منهم بوسي شاهين ونور أبو البيه وهيا الشبراوي وصلاح دوشه، والأطفال حبيبة علي وجواه العطار.

 

طارق عبدالعزيز يظهر في مسلسل "تل الراهب"
 

ويُعد المسلسل من آخر أعمال الفنان الراحل طارق عبد العزيز، ويقدم خلاله دورًا محوريًا ضمن السياق الدرامي للعمل.

 

آخر أعمال محمد رياض

 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رياض هو مسلسل المداح الجزء الثالث بطولة الفنان حمادة هلال، وقدم خلال أحداث العمل شخصية هايم المسخر لخدمة الجن لتضليل الشيخ صابر المداح، وضم العمل كوكبة من نجوم الفن، منهم: لوسي، خالد سرحان، هبة مجدي، رانيا فريد شوفي، هلا السعيد، عبد العزيز مخيون، عصام السقا، خالد زكي، تامر شلتوت، دنيا عبد العزيز، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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