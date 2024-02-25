نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤلف محمود حمدان يتعاقد مع أحمد العوضي على المسلسل الإذاعي "جريمة منتصف النيل" عبر إذاعة 9090 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المؤلف محمود حمدان عن تعاقده على مسلسل إذاعي بعنوان “ جريمة منتصف النيل ” بطولة أحمد العوضي عبر إذاعة 9090، ومن المقرر عرضه يوميا في رمضان المقبل 2024.

صناع المسلسل الإذاعي “جريمة منتصف النيل ”

المسلسل الإذاعي “جريمة منتصف النيل ”للنجم أحمد العوضي، تأليف محمود حمدان، وإخراج علي مصيلحي، منتج منفذ امل عبد الحميد، شارك في الكتابة رضا طلبه، ألحان الأغاني أكرم عادل.

محمود حمدان

محمود حمدان يتعاون مع العوضي في حق عرب

ومن ناحية أخرى، يتعاون المؤلف محمود حمدان مع أحمد العوضي بمسلسل “ حق عرب ” المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب كل من الفنان رياض الخولي، دينا فؤاد، أحمد صيام، محمد علاء، كارولين عزمي، وليد فواز، وفاء عامر، محمد أحمد ماهر، دنيا المصري، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، الطفل منذر مهران، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار اجتماعي شعبي، حيث يقدم العوضى دراما شعبية مليئة بالصراعات والحكايات مع جوانب إنسانية ورومانسية، وتدور الأحداث داخل منطقة الجمالية في التوقيت الحالي، حول كبير المنطقة والذي يدعى عبد ربه، وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، ولديه أخ يدعى عطوة، يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا.