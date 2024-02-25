بعد تسلمه جائزة ماجدة زكي.. أحمد كمال أبو رية يشارك في "عتبات البهجة"

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهر مؤخرًا الفنان الشاب أحمد كمال أبو رية في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الثانية دورته الـ72، برئاسة الأب بطرس دانيال، لتسلم تكريم والدته النجمة ماجدة زكي، نظرًا لسفرها خارج البلاد.

مشاركة أحمد كمال أبو رية في مسلسلين



ويشارك الفنان الشاب أحمد كمال أبو رية حاليًا في مسلسلين مقرر عرضهما خلال موسم دراما رمضان المقبل، الأول هو "عتبات البهجة"، من بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى، للمخرج مجدي أبو عميرة في ثاني تعاون له مع المخرج الكبير بعد مسلسل "قوت القلوب"، بجزأيه، كما يشارك أبو رية هذا العام في مسلسل "المداح 4"، من بطولة النجم حمادة هلال.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

رواية "عتبات البهجة"، كتب لها القصة والسيناريو والحوار مدحت العدل، وينتجها جمال العدل، ويشارك في بطولتها بجانب النجم الكبير يحيى الفخرانى كل من جومانا مراد، صلاح عبد الله، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، هنادي مهنى، عمرو صحصاح، بسنت أبو باشا، أحمد كمال أبو رية، عنبة، خالد شباط، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.