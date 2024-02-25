الأوبرا تحيي ذكرى رحيل أم كلثوم

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن خطط وزارة الثقافة للاحتفاء بإعلام الموسيقى والغناء تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر في ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم وذلك في الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء 27 فبراير على المسرح الكبير.

إحياء ذكرى أم كلثوم

يتضمن البرنامج باقة من أجمل أعمال كوكب الشرق منها:" أمل حياتي، الأطلال، حيرت قلبي وفكرونى إلى جانب موسيقي إلى سيدتي"، أداء كل من: رحاب عمر،حنان الخولي، صابرين النجيلي وأسماء كمال.

فعاليات دار الأوبرا في شهر فبراير

جدير بالذكر أن دار الأوبرا نظمت مجموعة من الفعاليات خلال شهر فبراير بمناسبة ذكرى رحيل ام كلثوم تأتي بهدف نشر وتقديم التراث الغنائي الضخم لسيدة الغناء العربي ولتعريف الاجيال الجديدة بالتاريخ الفني لعظماء الموسيقى العربية.

حفل لأوركسترا القاهرة السيمفوني

يذكر أن دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر نظمت حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة عارف الفيولينة الدكتور حسن شرارة والمطربة أميرة أحمد مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا وذلك في الثامنة مساء أمس السبت 24 فبراير على المسرح الكبير.

وتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال العربية فى القالب الغربى الكلاسيكي منها متتابعة فلكلورية لـ أبوبكر خيرت، نواح للكورال والاوركسترا لـ عمر أبو الهنا، كونشيرتو عربي للفيولينة والأوركسترا لـ عطية شرارة، قصيدة فدوي طوقان لن أبكي لـ أحمد الصعيدي، دور كادني الهوا تاليف محمد عثمان واعادة التوزيع لـ جمال عبد الرحيم وأبو سمبل لـ عزيز الشوان.