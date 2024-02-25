بعد وصفه بالفنان السعودي.. محمد هنيدي يثير جدل مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان محمد هنيدي، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد أن أثار الجدل من رواد السوشيال ميديا لوصفه التلفزيون السعودي بالفنان السعودي، خلال لقاء أجراه مؤخرًا مما تسبب في جدلًا واسعًا بمصر بتعليقات طريفة ومضحكة.

وصف محمد هنيدي بالفنان السعودي

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الفنان محمد هنيدي خلال لقاءه على قناة سعودية، وأرفق آخرون صورة هنيدي بتعليقات طريفة للغاية، ولم يخرج هنيدي حتى الآن للتعليق.

حصول محمد هنيدي على الجنسية السعودية

يذكر أن الفنان المصري محمد هنيدي، أعلن أخيرًا حصوله على الجنسية السعودية، معلقًا عبر فيسبوك: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية، ولكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين".

وتابع: "شكرًا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية السعودية".

ورد هنيدي على منتقدي تكريم السعودية لرموز الفن المصري قائلًا: "وبالمناسبة بستغرب جدًا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن، ولذلك شكرًا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".