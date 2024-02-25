قناة أبو ظبي تعلن عرض مسلسل "جودر" في رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت قناة أبو ظبي عن عرض مسلسل "جودر" بطولة ياسر جلال على شاشتها في رمضان المقبل 2024.



نجوم مسلسل جودر

مسلسل جودر من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر.

أحداث مسلسل جودر

تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي تاريخي، وتظهر خلاله قصة عائلة شهرزاد وشهريار كما لم يتم تناولها من قبل بمعالجة وسرد مختلف ومميز، ويكشف عن أصل الحكاية والعقدة التي يعاني منها شهريار.

جدير بالذكر، جودر هو ابن لتاجر كبير يدعى عمر وتكشف الحكاية عن ما حدث له ولأخويه بعد رحيل والده، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

عرض مسلسل جودر على شاشة cbc

ومن ناحية أخرى، سيعرض مسلسل جودر على شاشة قناة “CBC” بشكل حصري خلال شهر رمضان 2024 وتعتبر “CBC” من أهم القنوات العربية التي تقدم مسلسلات مميزة في مختلف المجالات، وتحرص على تنوع محتواها لجذب جميع الأذواق.