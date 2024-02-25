فيلم "الحريفة" يحقق نجاحًا استثنائيًا خلال عرضه بالسينمات

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن فيلم الحريفة من تحقيق إيرادات قدرها 652 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته حتى الآن إلى 68 مليون جنيهًا في آخر ليلة من عرضه.



أبطال فيلم الحريفة



وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم نور النبوى، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وغيرهم، كما شهد الفيلم ظهور خاص للنجمين بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ويعتبر الفيلم أول تجربة تمثيلية لنجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجناينى.



أحداث فيلم الحريفة

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد، لاعب كرة القدم الذي يجد نفسه مضطرًا للانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية بسبب الظروف العائلية. هناك، يتعرف على مجموعة من زملائه الذين ينحدرون من خلفيات مختلفة، وينضم إلى فريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون معًا بالمشاركة في بطولة كبيرة يكون جائزتها مليون جنيه.

بهذا النجاح الكبير واستمرارية الإيرادات المرتفعة، يعتبر فيلم "الحريفة" أحد أهم الأعمال السينمائية التي حققت نجاح كبيرًا لفترة طويلة، يشهد الفيلم استحسانًا كبيرًا من الجمهور، ويعكس نجاحه الشديد قوة القصة والأداء الفني المتميز لفريق العمل.



مشاركة نور خالد النبوي في إمبراطورية ميم رمضان 2024



وفي سياق منفصل، يستمر الفنان نور النبوى حاليًا في تصوير مشاهده في مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي يشارك في بطولته والده النجم خالد النبوى، ويضم أيضًا عددًا من النجوم أبرزهم حلا شيحة ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر وآدم وهدان وغيرهم من الفنانين،والمسلسل من إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويأتي بسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.



آخر أعمال نور خالد النبوي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال نور خالد النبوي مسلسل راجعين يا هوى، مع والده النجم خالد النبوي، والذي حاز على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.