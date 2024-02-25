نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة "الظفرة" تعلن عن عرض 4 مسلسلات مصرية في رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة "الظفرة" الفضائية عن عرض 4 مسلسلات مصرية، المقرر عرضها في رمضان المقبل 2024، منها الجزء الثامن" الكبير أوي"، ومسلسل “حق عرب”، ومسلسل “صيد العقارب”، ومسلسل “إمبراطورية ميم”.

الكبير أوي

مسلسل الجزء الثامن" الكبير أوي" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

إمبراطورية ميم

مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي ونشوى مصطفى وحلا شيحة ونور النبوي، ومن إخراج محمد سلامة، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ 6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ويجب عليه الموازنة بين عمله وتربية أبنائه، ومراعاة مطالبهم وحل مشكلاتهم التي تزيد مع مرور الوقت، خاصة أن معظم أبنائه قد وصلوا بعمر المراهقة، وتتوتر العلاقة بين الأبناء والأب بسبب عدم اتفاقهم في وجهات النظر.

مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" من بطولة غادة عبد الرازق وخالد الصاوي وصلاح عبدالله، من تأليف أيمن سلامة وأمين جمال، وإخراج سامح عبد العزيز ورؤوف عبد العزيز.

مسلسل حق عرب

"حق عرب" بطولة أحمد العوضي ويشارك بجانبه كل من الفنان رياض الخولي، دينا فؤاد، أحمد صيام، محمد علاء، كارولين عزمي، وليد فواز، وفاء عامر، محمد أحمد ماهر، دنيا المصري، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، الطفل منذر مهران، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.

