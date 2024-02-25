نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجاج عبد العظيم يروج لدوره في مسلسل "المعلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان حجاج عبد العظيم تصوير مشاهده في مسلسل "المعلم"، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

منشور حجاج عبد العظيم



ونشر حجاج عبد العظيم بوستر المسلسل الخاص بشخصيته، وعلق عليه قائلًا: "كل سنة وانتم طيبين رمضان كريم انتظروني في رمضان مسلسل المعلم بطولة مصطفي شعبان".

أبطال مسلسل "المعلم"

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ويضم نخبة من ألمع نجوم الفن أبرزهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، سارة نور، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

ويواصل أبطال العمل تصوير مشاهده لمدة أسبوع كامل في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تم الانتهاء مؤخرًا من تصوير بعض أحداث المسلسل، داخل ديكور استديو الأهرام، وبعض المشاهد تم تصويرها على كوبري قصر النيل، وداخل حي الزمالك، وأحد الديكورات الرئيسية بمدينة الشيخ زايد.

شخصية مصطفي شعبان داخل مسلسل "المعلم"

ويجسد مصطفى شعبان خلال أحداثه شخصية تاجر سمك لديه محل صغير ويعيش رحلة صعود مليئة بالصراعات لاستعادة قوته ومركزه وسط كبار التجار في شادر السمك الذين يحاولون بشتى الطرق القضاء على تجارته.

طرحت الشركة المنتجة، البرومو الرسمي لمسلسل “المعلم” للنجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2024.

وظهر خلال البرومو التشويقي الفنان مصطفى شعبان كتاجر سمك يتعرض لعدة صعوبات تقلب حياته رأسًا على عقب، ويردد بعض العبارات، منها: “الدنيا قلبه وشها معايا وصدرت وشها الناشف، وفي يوم وليلة اتبدلت الأحوال، اللي جاي طلق حي”.